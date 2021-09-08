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07:35 (мск), источник: БЕЛТА

Арина Соболенко вышла в полуфинал US Open

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал открытого чемпионата США, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

В четвертьфинале вторая ракетка планеты встречалась с чешкой Барборой Крейчиковой (9-номер мирового рейтинга) и без особых проблем выиграла в двух партиях — 6:1, 6:4. Для победы белоруске понадобился 1 час 27 минут. Ее соперницей в поединке за выход в финал будет представительница Канады Лейла Фернандес (73), которая в четвертьфинале неожиданно переиграла пятую ракетку мира украинку Элину Свитолину — 6:3, 3:6, 7:6 (7:5).

На старте US Open Арина Соболенко одолела сербку Нину Стоянович (94) — 6:4, 6:7 (4:7), 6:0, потом разгромила словенскую теннисистку Тамару Зиданшек (40) — 6:3, 6:1, в 1/16 финала выиграла у американки Даниэль Коллинз (29) — 6:3, 6:3, а в ⅛ финала победила бельгийку Элизе Мертенс (16) — 6:4, 6:1.

Общий призовой фонд US Open-2021 составляет $57,5 млн. Победители в мужском и женском одиночных разрядах заработают по $2,5 млн. Последний в этом сезоне турнир серии «Большого шлема» финиширует на нью-йоркских кортах 12 сентября. В прошлом году чемпионский титул у мужчин впервые завоевал австриец Доминик Тим, у женщин второй раз турнир выиграла японская теннисистка Наоми Осака.

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