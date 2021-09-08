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12:13 (мск), источник: Sport.Zakon.kz

Ярослава Шведова завершит карьеру после WTA Astana 250

Турнир пройдет в Нур-Султане с 27 сентября по 2 октября.

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Самая титулованная казахстанская теннисистка Ярослава Шведова планирует закончить свою карьеру в начале октября, передает zakon.kz.

Мировые СМИ уже пестрят сообщениями о завершении выступления казахстанской спортсменки на профессиональном уровне.

За официальным комментарием редакция zakon.kz обратилась в пресс-службу Федерации тенниса Казахстана (ФТК).

Официально Ярослава Шведова пока не закончила свою карьеру. Это случится после турнира Astana WTA 250, куда она заявлена. Этот турнир пройдет в Нур-Султане с 27 сентября по 2 октября 2021 года, — сообщают представители ФТК.

Так что казахстанские болельщики Ярославы Шведовой еще смогут насладиться ее игрой.

Шведова является победителем Открытых чемпионатов Англии и США 2010 года в парном разряде, а также различных турниров WTA.

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