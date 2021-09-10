Впервые за 22 года в финале ТБШ встретятся теннисистки моложе 20 лет

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В финале Открытого чемпионата США — 2021 встретятся 18-летняя Эмма Радукану из Великобритании и 19-летняя Лейла Фернандес из Канады. Британка в двух партиях обыграла представительницу Греции Марию Саккари (6:1, 6:4), а канадка была сильнее белоруски Арины Соболенко (7:6, 4:6, 6:4).

Таким образом, это первый финал турнира «Большого шлема» с 1999 года, в котором встретятся теннисистки младше 20 лет. Тогда 17-летняя Серена Уильямс обыграла 18-летнюю Мартину Хингис.