Арина Соболенко объяснила сенсационное поражение в полуфинале US Open

«Как всегда, у меня было много возможностей, но я их не использовала. Если объяснить в двух словах, то я бы сказала, что моя подача работала не очень хорошо. Я очень этим расстроена. Но ничего не поделаешь. Она сыграла отлично. Думаю, это был прекрасный матч. Лейла заслужила победу.



Первый сет? Это то, что мы называем давлением. Поэтому я так и расстроена сейчас. У меня было так много шансов. Это жизнь. Если ты не используешь шансы, кто-то другой их реализует. Так и получилось сегодня. Я постараюсь прибавить. Буду работать и сражаться. Верю, что мой день ещё придёт.



В первом сете Фернандес ничего не сделала. Это я иногда перебарщивала с ударами и не очень хорошо двигалась. При счёте 4:2 я подавала, но допустила двойные ошибки. Процент попадания первым мячом был не таким уж высоким. Я бы не сказала, что она что-то сделала в той партии. Скорее это я самоуничтожилась», — цитирует Соболенко официальный сайт турнира.