Полуфинал «US Open» Соболенко — Фернандес. Арина снова мимо

Прямо скажем, даже самый великий знаток игры вряд ли бы смог предугадать состав полуфиналисток нынешнего «US Open». Впрочем, это не то что бы необычная история для женского тенниса. Сюрпризы в нем случаются регулярно, и как джокеры из небытия выскакивают мало кому известные спортсменки. В компании Лейлы Фернандес, Марии Саккари и Эммы Радукану наша Арина Соболенко — единственная, кто обладал солидным опытом выступления на подобных стадиях. Впрочем, и она не проходила на «Шлемах» дальше полуфинала. Хотя, казалось, сейчас-то все карты в ее руках.
Но не все было так просто. 19-летняя Лейла Фернандес попала в полуфинал не за красивые глаза. Она самолично отправила отдыхать сразу нескольких топов — Наоми Осаку, Анжелик Кербер, Элину Свитолину. И хотя чехарду в верхних эшелонах женского тенниса часто принято называть слабостью, другая сторона в том, что талантливых игроков действительно очень много. Вот и Фернандес за эти полторы недели влюбила в себя нью-йоркскую публику, показав и класс, и выдержку, и тактическое мастерство. Откуда только все это в 19-летней девушке?
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Арина в 18−19 тоже громко заявляла о себе. Но, чтобы стать элитным игроком, претендующим на титул «Большого шлема», ей пришлось пройти непростой путь. И, казалось, сейчас момент наступил. Соболенко очень уверенно шла по турнирной сетке. Отчасти в этом крылась и проблема. Все было слишком легко, а так не бывает. Спорт — это всегда преодоление. И на какой-то стадии должен наступить ступор, во время которого нужно проявить не только мастерство, но также волю и характер. И именно такой момент случился в полуфинале.
А ведь начиналось все так, что зрители опасались, как бы встреча не превратилась в формальность. Соболенко с первых геймов продемонстрировала отменный настрой, обрушила на соперницу град ударов. Показательно, что Арина десять раз подряд подала с первого мяча. При таком раскладе сделайте что-нибудь с ее подачей… На приеме минчанка тоже действовала агрессивно. И когда счет стал 4:1, а Соболенко записала на свой счет 11 виннеров, букмекеры наверняка предлагали ставить на ее соперницу лишь ломаный грош.
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Но Фернандес не играла плохо. Наоборот! Уже тогда было видно, что канадка настроена на борьбу, готова бегать за каждым мячом и, если есть возможность, то контратаковать. Просто в первых геймах Соболенко была безупречна и уничтожала соперницу пушечными ударами. Однако проводить в такой силовой манере весь матч очень сложно. И лишь только наступил спад, Фернандес была тут как тут. Все началось с двойной, потом еще пару ошибок, Арина стала «гореть» 0:40. Отыгралась до 30:40 лишь для того, чтобы допустить еще одну двойную.
Причем у Соболенко был шанс тут же вновь взять подачу Фернандес, но при счете 30:40 белоруска не смогла его реализовать. И это было неслучайно. Чем дальше, тем больше игровой перевес переходил на сторону соперницы. Канадка обладает необычной техникой, бьет по восходящему мячу, во многом за счет силы соперницы. В какой-то момент Лейла адаптировалась к ударам Арины и временами сама начинала вести игру.
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Соболенко в ответ старалась бить еще сильнее, но это только ускоряло скорость ответа и увеличивало чисто ошибок. А вот когда белоруска придумывала что-то оригинальное или мягкое — это работало. Увы, в накале борьбы Соболенко о рассудительности забывала и все более полагалась на мощь. И ставка эта в конце концов вылилась в проигрыш первого сета. Статистика красноречива — в три раза большее количество невынужденных ошибок (6−18). И такое соотношение сохранилось вплоть до конца матча.
Второй сет продолжался в том же ключе. Разве что Арина стала действовать мягче, чуть больше по месту. И в награду за это повела — 2:0. Но, также как и в первой партии, упустила перевес — 2:2. Надо отметить, белоруске приходилось бороться не только с соперницей, но и с публикой. Та была однозначно на стороне соперницы. И вообще редко можно припомнить случаи, когда трибуны были бы столь однозначны в выборе любимицы.
В середине второй партии Соболенко уже стала в открытую требовать аплодисментов после хороших ударов, но реакция публики все равно была вялой. В паузе при счете 2:3, на фоне пары ошибок, Арина разнесла в щепки свою ракетку. Белоруску, похоже, злила вся эта ситуация. Хотя ей не привыкать воевать против всех… Выплеснутые негативные эмоции позволили ей вновь настроиться на борьбу. Уже немного отчаявшись, белоруска стала приглашать соперницу к атаке. И, пожалуй, именно это сработало. Фернандес, не готовая к новой роли, допустила пару ошибок. На фоне упорной борьбы за каждый мяч это стоило ей партии.
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Однако к решающему сету канадка подошла свежее. Прежде всего в эмоциональном плане. Вдохновляемая публикой Фернандес действовала свободно и позволяла себе рисковать. Чего стоили два приема навылет, позволившие заиметь 0:30 на подаче Соболенко. Арина собрала волю в кулак, отыграла предельно четко четыре мяча, сделав счет 2:2. Но это была лишь отсрочка.
На следующей подаче канадка сделала брейк и повела 4:2. Победа рядом? Как бы не так. Матч был невероятный по накалу и упорству. И теоретически все могло повернуться в любую сторону. Арина смогла отыграться, сделала счет 4:4. И казалось, теперь инициатива на ее стороне. Но… у Арины словно кончились батарейки — в следующем гейме на своей подаче две двойные, еще два невнятных удара. И в итоге победа заслуженно досталась 19-летней ниспровергательнице великих. Фернандес на своем втором «US Open» летящей походкой добралась до финала.
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А 23-летней Соболенко снова чего-то не хватило. Притом что играла белоруска, в целом, здорово и мощно, почти по-чемпионски. Но «почти» в спорте не считается — значит, нужно еще поработать над техникой и тактикой. По индивидуальной программе…