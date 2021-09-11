У Медведева третий финал «Большого шлема» и второй на US Open. Сможет на этот раз обыграть Джоковича?

US Open. Мужчины. Одиночный разряд. Полуфинал

Даниил Медведев (Россия, 2) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 12) — 6:4, 7:5, 6:2.

Крутой день для отечественного тенниса! Россиянин Даниил Медведев вышел в блестящем стиле вышел во второй финал на US Open и третий — на «Больших шлемах». Канадец Феликс Оже-Альяссим изначально не выглядел для Даниила непреодолимым препятствием, а реальная борьба между ними если и была, то только в одном сете. Медведев выиграл на классе и теперь может спокойно готовиться ко встрече с Новаком Джоковичем или Александром Зверевым.

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Медведев вписал себя в историю российского тенниса

Медведев первый российский игрок мужского тура, кому удалось выйти в главный матч розыгрыша US Open во второй раз. Даниилу всего 25, но он уже сравнялся по общему количеству финалов турниров «Большого шлема» с Евгением Кафельниковым и максимально приблизился к лидеру по этому показателю среди мужчин — Марату Сафину.

У него было четыре финала. Лидером среди всех гендеров остается, конечно, Мария Шарапова с 10 финалами. Однако важнее, пожалуй, будет лидерство в гонке за количеством титулов на ТБШ. И здесь Медведеву пока что похвастаться нечем. Две прошлые попытки взять «мэйджор» завершились для него неудачей. Словно у Даниила существует некий психологический барьер в решающих встречах, который ему необходимо скорее преодолеть.

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На этот раз в Нью-Йорке сделать это будет вдвойне сложнее, ведь в финале Медведева ждет, по сути, первое серьезное испытание за весь турнир. Статус второй ракетки мира дарит отличные стартовые позиции для жеребьевки, плюс по ходу соревнований было немало сенсаций. Кто бы мог подумать, что третий сеянный Стефанос Циципас вылетит уже на первой неделе от 18-летнего испанца Карлоса Алькараса. А свою четверть едва не выиграет Ботик ван-де Зандшульпа, занимавший 117 позицию в рейтинге. Но у любой сказки есть конец. Тот же Алькарас явно прыгнул гораздо выше своей головы победив грека. И уже в следующем круге без борьбы уступил 21-летнему канадцу Феликсу Оже-Альяссиму. Даниила, кстати, обижают разговоры о деклассировании молодежи. Он утверждает, что и сам пока еще молод и голоден до побед.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSnN1yssbLS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Medvedev Daniil (@medwed33)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Решающим моментом стал эпизод во втором сете

Спорить с этим неправильно, поскольку Медведев и вправду сейчас в идеальном возрасте для больших свершений. Тело позволяет выдерживать серьезные и длительные нагрузки, в то время как за четыре с лишним года в мировой теннисной элите Медведев прилично набрался опыта, который помогает ему в критические моменты. Лучший пример из последней игры — концовка второго сета. После провала в первой партии канадец серьезно преобразился, стал действовать агрессивно, много атаковал, рвал темп и переигрывал Даниила практически по всем статистическим параметрам.

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После брейка в середине сета казалось, что Оже-Альяссим уже не уступит своего, но Медведев сломил соперника психологически. У Феликса было две попытки подать на сет. В первый раз он совершил от волнения вторую ошибку, во второй сам Даниил уверенно переиграл соперника у сетки.

— Странный матч, особенно второй сет, в котором, кажется, все уже думали, что счёт станет равным, а там уже непонятно, куда повернется игра, — сказал после матча россиянин. — У меня получилось отыграть сет-пойнт, он промазал ударом слета, я взял хорошее очко, и ход игры полностью перевернулся.

От подобного удара неопытный теннисист справиться уже не смог. Канадца захлестнули эмоции и количество невынужденных ошибок резко участилось. Медведев в свою очередь поймал свой ритм и принялся дожимать загнанного зверя. Даниил признает, что показал в полуфинале точно не свой лучший теннис, но это было сегодня и не нужно. Он продемонстировал ровно такую игру и затратил ровно столько сил, сколько было нужно для победы.

Эмоции и силы ему будут крайне нужны в воскресенье. И не важно с кем именно будет игра — новоиспеченным олимпийским чемпионом Александром Зверевым, либо с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Оба находятся в суперформе. Для президента федерации тенниса России Шамиля Тарпищева предпочтительнее серб. В разговоре с «СЭ» функционер подчеркнул, что вывеска подобного матча была бы гораздо престижнее, а возможный успех значительнее.

— Новак пытается собрать календарный «Большой шлем». Если Медведев сыграет с Джоковичем и обыграет его, то это будет фантастика, — добавил Тарпищев.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CTV5q7aF4Ry/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CTV5q7aF4Ry/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CTV5q7aF4Ry/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Novak Djokovic (@djokernole)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Медведев остался на второй полуфинал

Важный момент, что на пути к финалу Даниил так и не встретил серьезного сопротивления, проиграв всего один сет в шести матчах. Но нужно ли ему об этом думать и тем более переживать? Его задача была концентрироваться на себе и своей игре, что у россиянина наконец-то получилось с блеском. Он перестал отвлекаться на внешние раздражители в виде назойливых журналистов, спрашивающих про допинг или про негатив с трибун. Перестал считать сколько раз в карьере его соперник попадал в решающие стадии турниров «Большого шлема», возмущаясь почему в четвертьфинале Игр в Токио андердог лишает его мечты. Перестал реагировать на провокации и научился использовать негативную энергию в свою пользу. Плюс сэкономил силы. Когда побеждать, если не сейчас, ведь Медведеву действительно пока нет равных на кортах Национального теннисного центра США.

В прошлый раз финал US Open получился сумасшедшим. Если будет такой же матч в воскресенье, надеюсь, что в этот раз я выиграю. Даниил Медведев российский теннисист

Он порадовался, что играл до своих соперников и отметил, что ему не важно кто победит. Даниил остался на стадионе после своего матча, чтобы вживую посмотреть на игру Джоковича и Зверева. Насладиться замечательным теннисом. Время на тактические разборы у него тоже будет, но позже. Прямо сейчас он захотел немного отдохнуть в ложе с самыми близкими ему людьми. Там неизменно сидят четыре человека.

— Я знаю, что хочу именно так, чтобы в моей ложе сидели только самые близкие. А другим — тоже близким — я даю очень хорошие билеты. Но хочу, чтобы в ложе присутствовали только те, с кем я провожу весь год, с кем работаю, — объясняет первая ракетка России.

Поддержка родных людей важная составляющая успеха и свою роль в финале она также сыграет. Но как бы он не закончился уже сейчас можно сказать, что Медведев провел выдающийся турнир. И точно реабилитировался после токийского фиаско.