У теннисистки Елены Весниной украли олимпийские медали

Преступник перелез через забор и взломал дом «средь бела дня», рассказала спортсменка «Ъ».

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Кража произошла, когда Елена Веснина вместе с мужем уехала на ужин. «Нас не было в доме всего несколько часов. Когда вернулись с ужина, обнаружили, что украли медали. Они лежали в спортивной сумке… не на видном месте», — сказала теннисистка. Сигнализация в доме не сработала.

Елена Веснина не убрала медали в сейф, потому что «показывала их детям в теннисном клубе». «В любом случае, сейф тоже взломали, украли драгоценности и украшения, не взяли только документы», — добавила она.