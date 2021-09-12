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09:41 (мск), источник: Коммерсантъ

У теннисистки Елены Весниной украли олимпийские медали

Из дома олимпийской чемпионки, теннисистки Елены Весниной в Подмосковье украли медали и драгоценности.

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Источник: РИА "Новости"

Преступник перелез через забор и взломал дом «средь бела дня», рассказала спортсменка «Ъ».

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Кража произошла, когда Елена Веснина вместе с мужем уехала на ужин. «Нас не было в доме всего несколько часов. Когда вернулись с ужина, обнаружили, что украли медали. Они лежали в спортивной сумке… не на видном месте», — сказала теннисистка. Сигнализация в доме не сработала.

Елена Веснина не убрала медали в сейф, потому что «показывала их детям в теннисном клубе». «В любом случае, сейф тоже взломали, украли драгоценности и украшения, не взяли только документы», — добавила она.

Елена Веснина — чемпионка Олимпиады в Рио-де-Жанейро в парном разряде и серебряная призерка Олимпиады в Токио в миксте. На ее счету победы в трех турнирах Большого шлема в парном разряде, одном турнире в миксте, а также Итоговом турнире WTA в парном разряде.

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