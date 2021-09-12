Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Амур
Динамо М
12
Футбол. Зарубежный
13:30
Сампдория
Интер
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
14:00
Монпелье
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
15:00
Эспаньол
Атлетико
Футбол. Зарубежный
16:00
Бордо
Ланс
Футбол. Зарубежный
16:00
Брест
Анже
Футбол. Зарубежный
16:00
Метц
Труа
Футбол. Зарубежный
16:00
Ренн
Реймс
Футбол. Зарубежный
16:00
Кальяри
Дженоа
Футбол. Зарубежный
16:00
Специя
Удинезе
Футбол. Зарубежный
16:00
Торино
Салернитана
Футбол. Премьер-лига
16:30
Сочи
Уфа
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф
Штутгарт
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо Р
Локомотив
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
СКА
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
Ак Барс
Футбол. Зарубежный
17:15
Осасуна
Валенсия
Футбол. Зарубежный
18:00
Нант
Ницца
Футбол. Зарубежный
18:30
Бохум
Герта
Футбол. Зарубежный
18:30
Лидс
Ливерпуль
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
Нижний Новгород
Футбол. Зарубежный
19:00
Милан
Лацио
Футбол. Зарубежный
19:30
Кадис
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия М
Арминия
Футбол. Зарубежный
21:45
Лион
Страсбур
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал
Сельта
Футбол. Зарубежный
11.09
Монако
Марсель
02
Футбол. Зарубежный
11.09
Атлетик
Мальорка
20
Футбол. Зарубежный
11.09
Аталанта
Фиорентина
12
Все события
Фоторепортажи
10Первая победа Карпина во главе сборной
28Россия — Мальта: болельщики скучали, игроки перекусывали на поле, Карпин ярко жестикулировал
10:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Королева Великобритании поздравила Радукану с победой на US Open

Королева Великобритании Елизавета II поздравила Эмму Радукану с победой на Открытом чемпионате США по теннису.

Наверх
Источник: Reuters

В финале US Open 18-летняя британка Радукану обыграла 19-летнюю канадку Лейлу Фернандес — 6:4, 6:3.

Читайте также
18-летняя британка Радукану выиграла US Open

Британка стала первой победительницей турнира серии Большого шлема, пробившейся из квалификации. Радукану на турнире не отдала соперницам ни одного сета.

Британка, ранее не побеждавшая на турнирах WTA, впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема.

Радукану стала первой британской победительницей US Open с 1968 года, когда турнир выиграла Вирджиния Уэйд. Представительницы Великобритании не побеждали на турнирах Большого шлема с 1977 года, когда Уэйд стала лучшей на Уимблдоне.

«Я поздравляю вас с вашим успехом — победой на Открытом чемпионате США. Это удивительное достижения для столь юного возраста, свидетельствующее о вашей упорной работе и самоотверженности. Я не сомневаюсь, что ваша выдающаяся игра и вашей соперницы Лейлы Фернандес вдохновит следующие поколения теннисных игроков. Я передаю самые теплые добрые пожелания вам и вашим многочисленным болельщикам», — приводятся слова Елизаветы II в аккаунте королевской семьи в Instagram.

 Роман с Михалковым, болезнь и суицид: драма известной красавицы- теннисистки
Красотка, бросившая спорт ради откровенных съемок
Возрастное ограничение 18+
«Зенит» не зря спасал Малкома: бразилец помог Семаку победить
Жалко ветерана. 58-летнего Холифилда нокаутировали за две минуты
Роналду забил два за «МЮ» сразу же, причем любимому клиенту
«Спартак» подал признаки жизни, отгрузив «трешку» «Химкам»
«Наполи» вырвал победу в концовке матча с «Ювентусом»
Дубль Лукаку помог «Челси» разгромить «Астон Виллу» в матче АПЛ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь