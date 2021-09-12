Королева Великобритании поздравила Радукану с победой на US Open

В финале US Open 18-летняя британка Радукану обыграла 19-летнюю канадку Лейлу Фернандес — 6:4, 6:3.

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Британка стала первой победительницей турнира серии Большого шлема, пробившейся из квалификации. Радукану на турнире не отдала соперницам ни одного сета.

Британка, ранее не побеждавшая на турнирах WTA, впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема.

Радукану стала первой британской победительницей US Open с 1968 года, когда турнир выиграла Вирджиния Уэйд. Представительницы Великобритании не побеждали на турнирах Большого шлема с 1977 года, когда Уэйд стала лучшей на Уимблдоне.