Королева Великобритании поздравила Радукану с победой на US Open
Королева Великобритании Елизавета II поздравила Эмму Радукану с победой на Открытом чемпионате США по теннису.
Королева Великобритании Елизавета II поздравила Эмму Радукану с победой на Открытом чемпионате США по теннису.
В финале US Open 18-летняя британка Радукану обыграла 19-летнюю канадку Лейлу Фернандес — 6:4, 6:3.
Британка стала первой победительницей турнира серии Большого шлема, пробившейся из квалификации. Радукану на турнире не отдала соперницам ни одного сета.
Британка, ранее не побеждавшая на турнирах WTA, впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема.
Радукану стала первой британской победительницей US Open с 1968 года, когда турнир выиграла Вирджиния Уэйд. Представительницы Великобритании не побеждали на турнирах Большого шлема с 1977 года, когда Уэйд стала лучшей на Уимблдоне.
«Я поздравляю вас с вашим успехом — победой на Открытом чемпионате США. Это удивительное достижения для столь юного возраста, свидетельствующее о вашей упорной работе и самоотверженности. Я не сомневаюсь, что ваша выдающаяся игра и вашей соперницы Лейлы Фернандес вдохновит следующие поколения теннисных игроков. Я передаю самые теплые добрые пожелания вам и вашим многочисленным болельщикам», — приводятся слова Елизаветы II в аккаунте королевской семьи в Instagram.