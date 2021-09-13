Медведев победил Джоковича и выиграл US Open

25-летний Даниил Медведев — вторая ракетка мира. Он трижды выходил в финалы турниров Большого шлема, и дважды — в финал US Open.

34-летний Новак Джокович занимает первое место в рейтинге ATP. Он победитель 20 турниров Большого шлема. В 2021 году он победил в Roland Garros, Wimbledon и Australian Open. В финале Australian Open он обыграл Даниила Медведева.