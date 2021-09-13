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01:40 (мск), источник: Коммерсантъ

Медведев победил Джоковича и выиграл US Open

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл Новака Джоковича из Сербии в финале US Open.

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Источник: Reuters

Матч завершился со счетом 6:4, 6:4, 6:4.

Во время загрузки произошла ошибка.

25-летний Даниил Медведев — вторая ракетка мира. Он трижды выходил в финалы турниров Большого шлема, и дважды — в финал US Open.

34-летний Новак Джокович занимает первое место в рейтинге ATP. Он победитель 20 турниров Большого шлема. В 2021 году он победил в Roland Garros, Wimbledon и Australian Open. В финале Australian Open он обыграл Даниила Медведева.

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