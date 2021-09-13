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09:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Даниил Медведев прокомментировал победу над Новаком Джоковичем в финале US Open

Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от победы на Открытом чемпионате США.

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Источник: Reuters
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В финале он обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

"Перед игрой мы всегда обсуждаем тактику с тренером. Обычно это занимает 5−10 минут, обсуждаем мелкие детали: куда мне нужно подавать, что делать во время розыгрышей. Когда я готовлюсь к матчу с Новаком, обсуждение занимает 30 минут. Почему? Потому что мы уже играли раньше где-то семь раз. Каждая новая игра отличается от предыдущей, потому что он очень хорош. В каждом матче Новак меняет тактику и свой подход.

У меня был чёткий план на каждый момент. Но, конечно, во многом это зависит от Джоковича. Иногда тебе нужно играть агрессивно, иногда — осторожно. У меня был план, кажется, он сработал.

Пожалуй, Джокович не показал лучшей игры. Он ощущал большое давление. Я тоже чувствовал давление. Однако я рисковал на второй подаче, потому что был уверен в себе. Я не хотел дарить ему лёгкие подачи. Таков был мой план. Я сумел всё выполнить здорово, потому что был уверен в себе в трудные моменты", — цитирует Медведева официальный сайт турнира.

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