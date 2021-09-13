Даниил Медведев получил чек на $ 2,5 млн за победу на US Open

Отметим, за весь чемпионат Медведев отдал всего лишь один сет своим соперникам. Для него это первый титул на турнирах «Большого шлема». Ранее россиянин дважды выходил в финал, но в обоих случаях проигрывал. Примечательно, что в финальном матче Открытого чемпионата Австралии в этом году он уступил именно Джоковичу.