Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Северсталь
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург
Нефтехимик
Футбол. Премьер-лига
18:30
Рубин
Урал
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ростов
Краснодар
Футбол. Зарубежный
21:00
Хетафе
Эльче
Футбол. Зарубежный
21:45
Болонья
Верона
Футбол. Зарубежный
22:00
Эвертон
Бернли
Футбол. Зарубежный
12.09
Реал
Сельта
52
Футбол. Зарубежный
12.09
Лион
Страсбур
31
Футбол. Зарубежный
12.09
Рома
Сассуоло
21
Все события
Фоторепортажи
14Медведев не дал Джоковичу завоевать Большой шлем
910 лет трагедии ярославского «Локомотива»
10:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Даниил Медведев получил чек на $ 2,5 млн за победу на US Open

Даниил Медведев получил чек на $ 2,5 млн после победы в финальном матче US Open.

Наверх
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий
Читайте также
От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

Напомним, соперником 25-летнего россиянина был серб Новак Джокович, а сама встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

«Мне открыть его?» — спросил Медведев после того, как получил чек.

Отметим, за весь чемпионат Медведев отдал всего лишь один сет своим соперникам. Для него это первый титул на турнирах «Большого шлема». Ранее россиянин дважды выходил в финал, но в обоих случаях проигрывал. Примечательно, что в финальном матче Открытого чемпионата Австралии в этом году он уступил именно Джоковичу.

Новак Джокович упустил возможность оформить календарный «Большой шлем». Ранее серб в этом году одержал победы на Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдоне.

Читайте также
 Что будет с организмом если есть только огурцы?
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
Русское чудо в Америке: Медведев в трех сетах убрал Джоковича
Джокович обратился к Медведеву после поражения в финале US Open
Медведев прокомментировал победу над Джоковичем в финале US Open
Джокович упустил календарный Большой шлем – первый за 52 года
Андрей Рублев впервые вошел в топ-5 сильнейших теннисистов мира
Роналду в дебютном матче за «МЮ» разогнался до 32,5 км/ч
Глава селекции «Спартака» в ближайшее время покинет клуб
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь