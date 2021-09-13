Когда Медведев станет первой ракеткой мира? Следующая цель Даниила

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Финал Открытого чемпионата США, в котором Даниил Медведев разгромил Новака Джоковича, возможно, стал поворотным событием в истории мужского тенниса. Самый успешный игрок современности во второй раз подряд ничего не смог поделать в ситуации, когда ему кровь из носу нужно было побеждать. Ведь второго шанса выиграть сезонный «Шлем» у серба наверняка не будет. Как не будет, видимо, и варианта взять титул олимпийского чемпиона, который Джокович шесть недель назад подарил Александру Звереву. Все это не значит, что Новака пора списывать в утиль, но его время явно подходит к концу. Как и время других величайших звезд 2010-х — Роджера Федерера и Рафаэля Надаля. На смену старой Большой тройке спешит новое трио харизматичных теннисистов.

Новая волна

Медведев, Зверев, Циципас — именно эта компания в ближайшем будущем, видимо, будет задавать тон в мужском теннисе. И что показательно, россиянин первым из них оформил титул «Большого шлема». Даниил — вообще всего лишь второй игрок, не входивший в старую Большую тройку, завоевавший трофей на «мэйджоре» за последние пять лет. Первым был Доминик Тим, но австрийцу уже 28 лет, его замучили травмы, и навряд ли он включится в борьбу за наследство Джоковича — Федерера — Надаля в обозримом будущем. Конечно, и с кем-то из нового трио тоже может приключиться какая-нибудь гадость. Зверева замучила обвинениями в абьюзе его бывшая девушка, Циципаса затролили из-за «туалетных перерывов». Но и старая гвардия тоже была небезгрешна.

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В феврале после поражения Медведева от Джоковича в финале Открытого чемпионата Австралии я писал прогноз на первый титул «Большого шлема» для Даниила. И фактически угадал с тем, что лучший теннисист России возьмет главный трофей US Open. Медведев предсказуемо не слишком уверенно провел грунтовую и травяную части нынешнего сезона. Правда, при этом выиграл небольшой турнир на Мальорке, но это навряд ли можно считать поворотным успехом. Лучшую форму 25-летний россиянин по традиции возродил к хардовой серии в США. И заиграл настолько уверенно, что ему сейчас не состоянии противостоять даже первая ракетка мира, идущая за рекордным 21-й титулом «мэйджора».

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Покой только снится

Может ли Даниил теперь сделать следующий шаг и сам стать лидером рейтинга ATP? Увы, в нынешнем сезоне это почти нереально, если только Новак Джокович вдруг от огорчения не откажется от выступлений до конца года. Разрыв в очках между первым и вторым местом даже после победы Медведева в Нью-Йорке очень солидный — 1353 балла. При этом россиянину до конца года надо защитить 3840 очков, а сербу — 2170. Оба лидера мужского тенниса уже гарантировали себе путевку на итоговый турнир года. Но если Даниил хочет создать себе плацдарм для атаки на первую строчку на следующий год, то у него нет варианта отдохнуть нынешней осенью.

В октябре первой ракетке России желательно выступить и в Индиан-Уэллсе, и в Москве, и в Санкт-Петербурге. А в ноябре — на мастерсе в Париже, и при этом сохранить силы на итоговый чемпионат. И это притом что в нынешнем году Медведев сыграл уже 15 турниров и 57 матчей. Два года назад похожая гонка привела к тому, что Даниил оказался в функциональной и психологической яме. Конечно, сейчас россиянин и его тренер стали опытнее и попытаются правильно распределить силы, но будет неимоверно сложно. С другой стороны, именно Медведев сейчас возглавляет в АТР-туре гонку за лидером, и пока игра идет, снижать обороты глупо.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CTvtIyks4U0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CTvtIyks4U0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CTvtIyks4U0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by US Open (@usopen)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

При этом очевидно: если Даниил хочет в будущем сезоне претендовать на первую строку рейтинга, его гениальной игры на харде будет недостаточно. Во время межсезонья ему надо обязательно улучшать игру на грунте. Конечно, сразу достичь уровня Циципаса, которому прочат лавры нового короля земляных кортов, будет тяжело. Но если у Медведева в 2022 году получится пройти грунтовый сезон лучше, чем Джокович, то к Уимблдону могут появиться условия для атаки на первую строчку рейтинга. Ну или к US Open 2022, если на лондонском ТБШ получится дойти до полуфинала. В любом случае воцарения Даниила в масштабе всего мужского тенниса ждать еще долго, но амбициозная мечта осуществима. И сейчас она не кажется такой уж далекой и нереальной.