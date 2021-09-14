Даниил Медведев сравнил себя с Артемом Дзюбой

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— После матчей, когда ты возвращаешься к семье, ты оставляешь все эмоции на корте?

— В основном, да. Все, что было на корте — остается на корте. Другой вопрос в том, что теннис — это огромная часть моей жизни. Я бы сказал, что теннис занимает 90−95% моей жизни. Это влияет на оставшиеся 5−10% реальной жизни. Конечно, после поражений настроение хуже, чем после побед. Мне кажется, у меня есть сильное качество в том, что я могу быстро понять, сделал ли я все, что мог. Если не все, надо понять, как сделать лучше. Если сделал все, то это спорт и нужно работать дальше. Я способен прийти в номер и наслаждаться жизнью, заниматься обычными вещами. Я мог жить, как обычный человек, если я с Дашей или один.

— Ты себя недавно сравнил с Артемом Дзюбой. Может, твой уровень повыше, например, Левандовски?

— Я же говорил не про теннис, а про футбол, когда я играл со своими сверстниками. Я не сравниваю себя с Дзюбой в футбольном плане. Мне просто нравится такой тип форвардов, которые, может, неуклюже, но забивают голы. Это как я на корте. Дзюба — рекордсмен сборной России по количеству голову. Он один из лидеров «Зенита», забивал во всех своих клубах, становился лучшим бомбардиром. И люди все равно продолжают говорить, что он не слишком хорош в некоторых вещах. Именно поэтому я сравнил себя с ним. Никто не будет сравнивать Левандовски и Дзюбу. Левандовски просто лучше, это факт. Я очень уважаю Артема как спортсмена. Его достижения в футболе — это что-то невероятное.

— На годовщину свадьбы ты подарил своей супруге победу на US Open. Понимаешь ли, что теперь придется делать такие подарки регулярно?

— Турнир меняет свои даты чуть-чуть. Я еще не смотрел календарь на следующий год. В этот раз так сложилось, что финал выпал на годовщину, и я сумел победить. Такое вряд ли будет часто. Наверняка, придется придумывать другие подарки. Возможно, более простые в исполнении. Но если такая ситуация повторится — я только «за».

— Вы не планируете с Дашей как-то вдвоем отметить эту победу?