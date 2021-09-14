Наоми Осака показала экстравагантную причёску, платье и макияж на Met Gala — 2021

В текущем сезоне вокруг Осаки разгорелся скандал на Открытом чемпионате Франции. До старта турнира Наоми заявила, что не будет давать интервью и появляться на пресс-конференциях по ходу соревнований. Организаторы подвергли её решение критике, указав на то, что общение со СМИ является прямой обязанностью Осаки. Японка сдержала обещание и после победы в первом круге не явилась на послематчевую пресс-конференцию, за что была оштрафована на $ 15 тыс. Вскоре после этого Наоми объявила о своём снятии с турнира.