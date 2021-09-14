Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Янг Бойз
Манчестер Юнайтед
01
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Севилья
Зальцбург
01
Хоккей. КХЛ
перерыв
Витязь
Трактор
20
Хоккей. КХЛ
2-й период
Динамо Р
Торпедо
00
Хоккей. КХЛ
перерыв
Куньлунь
Автомобилист
11
Хоккей. КХЛ
перерыв
Сочи
Ак Барс
10
Хоккей. КХЛ
2-й период
Спартак
СКА
01
Хоккей. КХЛ
перерыв
ЦСКА
Барыс
20
Хоккей. КХЛ
3-й период
Йокерит
Локомотив
10
Футбол. Еврокубки
22:00
Вильярреал
Аталанта
Футбол. Еврокубки
22:00
Лилль
Вольфсбург
Футбол. Еврокубки
22:00
Челси
Зенит
Футбол. Еврокубки
22:00
Мальме
Ювентус
Футбол. Еврокубки
22:00
Динамо К
Бенфика
Футбол. Еврокубки
22:00
Барселона
Бавария
Футбол. Еврокубки
17:30
Маккаби Хайфа
Фейеноорд
00
Футбол. Еврокубки
17:30
Маккаби Тель-Авив
Алашкерт
41
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Динамо М
35
Все события
Фоторепортажи
15Очаровавшие мир: самые красивые спортсменки времен СССР
910 лет трагедии ярославского «Локомотива»
18:34 (мск), источник: Чемпионат.com

FIFA и Rainbow Six Siege — какие игры любит Даниил Медведев?

Российский теннисист и чемпион US Open Даниил Медведев рассказал о своей любви к видеоиграм.

Наверх
Источник: Reuters

В частности он выделил футбольный симулятор FIFA и командный шутер Rainbow Six Siege.

По словам спортсмена, он любит серию FIFA, но в данный момент проводит в ней меньше времени, чем обычно. Его увлекла Rainbow Six Siege, однако и в симулятор он успел сыграть.

Но в этом году успел выйти в первый дивизион, пару раз выйти в Weekend-лигу, в общем всё было нормально.
Даниил Медведев
российский теннисист

Медведев считает, что у франшизы футбольного симулятора не было значительных изменений с FIFA 15. Ощутить нововведения свежей части игры Даниилу поможет PlayStation 5.

Слышал, что в FIFA 22 будут сильные изменения, у меня есть Playstation 5, могу посмотреть. Если изменят игру – будет круто.
Даниил Медведев
российский теннисист

Также теннисист отметил, что его любимый клуб в игре — «Бавария», а из игроков он выделил Нойера и Гнабри. После следующей победы спортсмен пообещал выполнить празднование в стиле футболиста.

FIFA 22 выйдет 1 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Предварительные заказы футбольного симулятора уже открыты на всех платформах.

 Что будет с организмом если есть только огурцы?
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
Лига чемпионов – уже сегодня: разбираем расклады в каждой группе
В «Динамо» прокомментировали интерес «Барселоны» к Захаряну
Битва красавиц, «Челси» — «Зенит»: девушки соперников по ЛЧ
«Трансфер русского надо расследовать» Кокорин бесит итальянцев
Экс-президент ФИФА высказался на тему лимита легионеров в РПЛ
«Янг Бойз» принимают «Ман Юнайтед» в Лиге чемпионов (трансляция)
Сделай ставку и получи футболку «Зенита»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь