Сборная Аргентины призвала всех сильнейших на матч Кубка Дэвиса, у белорусов на одиночные матчи не нашлось игроков со взрослым рейтингом

Что за игра?

Последний матч в Кубке Дэвиса сборная Беларуси проводила аж в марте 2020-го — еще под руководством Дмитрия Жирмонта в рамках первого раунда Мировой группы розыгрыша-2020. На выезде против немцев, которым наши парни проиграли с общим счетом 1:4 и, таким образом, потеряли шансы на так называемый финал турнира. А он, напомним, отныне проводится в ноябре каждого года с участием двенадцати стран. Туда, на второй в истории подобный слет, белорусы не угодили. Собственно, он до сих пор и не состоялся — коронавирус спутал прошлогодние планы. Сейчас стоит вопрос, попадут ли на третий. Забегая вперед, скажем, что шансы крайне маловероятны.

Но пока, впрочем, разделаемся с рассказом о протокольно-обязательной части — то бишь о регламенте. На данном этапе волею жребия сборные были разбиты на пары — чтобы бороться уже на будущий сезон за заветное место в числе двенадцати сильнейших сборных планеты. Повезти на данном этапе парням Александра Василевского не могло вовсе — при любых обстоятельствах им достался бы более рейтинговый соперник, имеющий в своих рядах теннисистов как минимум из топ-16. Так что скрещивать пальцы и держать кулаки стоило разве только на этапе объявление аргентинским коллегой Василевского Гастоном Гаудио состава на грядущее противостояние. Он, что называется, «подвел», заручившись услугами абсолютно все сильнейших — что одиночников, что парников.

Кто наш соперник?

Скажете, могло быть еще хуже? Пожалуй, едва ли. Команда Аргентины — обладатель Кубка Дэвиса-2016, в последующем не подбиравшаяся, конечно, к трофею столь близко, зато именно по этой причине изголодавшаяся по титулу. Короче говоря, аппетиты у южноамериканцев есть, и они явно не держали в уме вариант осечки в первом раунде уже на белорусах, какой бы те ни выставили состав. Гаудио, известный в начале 2000-х грунтовик, победитель «Ролан Гаррос»-2004, пригласил на данную встречу следующих игроков: Диего Шварцман (одиночный рейтинг — 14; парный — 143), Федерико Кория (62; 259), Гвидо Пелья (85; 151), Орасио Себальос (—; 4), Максимо Гонсалес (—; 27).

Что касается одиночных поединков, то тут у соперника даже есть пространство для маневра. В том плане, что место Шварцмана не оспаривалось и не оспаривается на заключительный день соревнований, если вдруг в первый что-то пойдет не так, а вот на второе в равной степени претендовали Кория и Шварцман. Еще один плюс заявки, изрядно облегчающий жизнь сейчас и в перспективе: у аргентинцев есть два завидных парника, которым не требуется отвлекаться на сольные встречи. Короче говоря, широта выбора, позволяющая строить грандиозные планы.

Отметим, что хозяева весьма предсказуемо предложили гостям провести эти два дня на излюбленном грунте, а не на харде. Грунтовиков в нашем отечестве не сыскать же вовсе. Нюанс, который делает крен котировок еще большим.

Есть ли шансы?

Отвечаем на вопрос сразу и однозначно: нет. Загибайте пальцы: Илья Ивашко, Егор Герасимов, Владимир Игнатик, Ярослав Шило, Иван Лютаревич, Николай Голяк, Александр Леоненко — что это за перечень имен? Порядок расположения лучших теннисистов страны в рейтинге АТП. Попросту говоря — тождественно перечень наиболее очевидных кандидатов на то, чтобы представить Беларусь в предстоящем матче Кубка Дэвиса. Итого — семь человек (опустим непростые отношения с выступлением за национальную команду Игнатика), которые казались более вероятными претендентами на поездку в Буэнос-Айрес, где и состоится встреча против аргентинцев. Ладно: двух последних и Згировского, который в искомой табели о рангах расположился за Голяком и Леоненко вслед, разделяют буквально пару десятков позиций, что для начала тринадцатой (!) сотни — сущий пустяк. Но ведь два по нашим меркам топа — Ивашко и Герасимов. Наконец, имеющий кое-какой опыт встреч Кубка Дэвиса Шило…

Ну да пусть. Мотивы Александра Василевского, второй раз принявшего капитанские обязанности — аналогичным бременем он был наделен еще в 2013-м, в какой-то степени понять можно. Соперничать за продолжение борьбы было бы весьма тяжко, даже имейся в составе Ивашко и разобранный нынче Герасимов — тем более на грунте. В такой ситуации он принял кардинальное решение посвятить сражение столице Аргентины исключительно тому, чтобы более молодые парни набрались опыта. Итого — двумя вожаками, ставками на одиночку, виделись 20-летний Згировский и 21-летний Мартин Борисюк. А в целом — так: Згировский (1138; 1241), Мартин Борисюк (1325; 891), Эрик Арутюнян (—; —; одиночный юниорский рейтинг — 36), Даниил Остапенков (—; —; 60).

Каково же было удивление, когда на пятничной номинации у белорусской стороны прозвучали совсем иные фамилии. Вместо Згировского и Борисюка, хотя бы вышедших из несовершеннолетнего возраста, капитан сделал выбор в пользу 18-летнего Остапенкова и 16-летнего Арутюняна. Чем был он продиктован, остается только догадываться.

Можно, конечно, использовать данный турнир в качестве форсажа мужания молодежи, можно доверять ей поединки в воскресенье, уже не имеющие особого значения, но настолько демонстрировать наплевательское отношение к итоговому результату — это нечто из аномальной и беспрецедентной области.

Вывод очевиден: речь о том, чтобы взять очки, не идет. На повестке — зацепиться бы за парочку геймов. Таковы реалии.

Когда?

В пятницу состоялась жеребьевка, а изначальное расписание поединков было известно еще раньше. Итак, в субботу и воскресенье всем, кому небезразличен отечественный теннис, стоит включать «Беларусь 5» ровно в 17.00. Оба игровых дня стартуют в это время. Суббота — с двух одиночных встреч, воскресенье — с парной и двух одиночек, если таковые (то есть вторая) понадобятся.