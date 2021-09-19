Аргентинцы вышли вперед в матче Кубка Дэвиса с Беларусью — 2:1

Сегодня в парном матче белорусские теннисисты Даниил Остапенков и Эрик Арутюнян уступили аргентинскому дуэту Орасио Себальос / Максимо Гонсалес — 7:5, 2:6, 2:6. В следующем поединке Александр Згировский (1233-й номер мирового рейтинга) сыграет с 15-й ракеткой планеты Диего Шварцманом, а в последнем матче соперником Даниила Остапенкова будет Гвидо Пелья.

Вчера Даниил Остапенков, еще не имеющий очков в рейтинге АТР, сумел сенсационно выиграть в двух партиях у Диего Шварцмана — 6:4, 6:3. Во втором одиночном поединке Гвидо Пелья (82) переиграл в двух партиях Эрика Арутюняна (без рейтинга) — 6:1, 6:2.

Ранее команды Беларуси и Аргентины дважды встречались в матчах Кубка Дэвиса: в 2001 году в Кордове южноамериканцы выиграли 5:0, а в 2004 году в четвертьфинале белорусы взяли реванш с таким же «сухим» счетом. Тогдашний выход в полуфинал стал лучшим результатом белорусских теннисистов за всю историю выступлений.

Сборная Беларуси дебютировала в Кубка Дэвиса в 1994 году. С тех пор команда провела 64 матча, победив в 36 из них. Максим Мирный и Владимир Волчков выиграли по 24 одиночных поединка, а в паре они побеждали в 19 играх. Аргентина играет в этих соревнованиях почти век — с 1923 года, завоевав чемпионский титул в 2016 году.