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19 сентября, источник: БЕЛТА

Белорусские теннисисты уступили аргентинцам в матче Кубка Дэвиса со счетом 1:4

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аргентинские теннисисты победили белорусов со счетом 4:1 в стартовом матче нового сезона Кубка Дэвиса, который состоятся в Буэнос-Айресе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

В заключительной встрече аргентинец Федерико Кориа (61-й номер мирового рейтинга) обыграл Даниила Остапенкова — 6:3, 6:1.

В субботу в первом одиночном поединке Даниил Остапенков, еще не имеющий очков в рейтинге АТР, сумел сенсационно выиграть в двух партиях у лидера аргентинской команды 15-й ракетки планеты Диего Шварцмана — 6:4, 6:3. Во втором матче Гвидо Пелья (82) также в двух сетах переиграл Эрика Арутюняна (без рейтинга) — 6:1, 6:2.

Во второй соревновательный день в парном матче белорусские теннисисты Даниил Остапенков и Эрик Арутюнян уступили аргентинскому дуэту Орасио Себальос / Максимо Гонсалес — 7:5, 2:6, 2:6. Затем Диего Шварцман всего за час уверенно победил Александра Згировского (1233) — 6:1, 6:2.

Ранее команды Беларуси и Аргентины дважды встречались в матчах Кубка Дэвиса: в 2001 году в Кордове южноамериканцы выиграли 5:0, а в 2004 году в четвертьфинале белорусы взяли реванш с таким же «сухим» счетом. Тогдашний выход в полуфинал стал лучшим результатом белорусских теннисистов за всю историю выступлений.

Сборная Беларуси дебютировала в Кубка Дэвиса в 1994 году. С тех пор команда провела 64 матча, победив в 36 из них. Максим Мирный и Владимир Волчков выиграли по 24 одиночных поединка, а в паре они побеждали в 19 играх. Аргентина играет в этих соревнованиях почти век — с 1923 года, завоевав чемпионский титул в 2016 году.

В прошлом розыгрыше, состоявшемся в 2019 году, триумфатором в шестой раз в истории стала сборная Испании, победившая в решающем матче канадских теннисистов. Больше всех Кубок Дэвиса завоевывали теннисисты США, у которых 32 титула, 28 раз первыми становились австралийцы, по 10 раз чемпионами были команды Великобритании и Франции.

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