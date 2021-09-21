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21 сентября, источник: БЕЛТА

Соболенко впервые в карьере квалифицировалась на итоговый турнир WTA

21 сентября, /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко впервые в карьере выступит на итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Сейчас лучшая белорусская теннисистка занимает второе место в мировом рейтинге и уже обеспечила себе место среди участниц итогового турнира 2021 года. Туда также квалифицировались первая ракетка планеты австралийка Эшли Барти и чешская теннисистка Барбора Крейчикова, которая идет третьей в чемпионской гонке. Соболенко и Крейчикова дебютируют на этих состязаниях. Эшли Барти в 2019 году стала победительницей итогового турнира WTA, а в прошлом году он не проводился из-за пандемии коронавируса.

В этом году итоговый турнир впервые пройдет в мексиканской Гвадалахаре. Его старт намечен на 8 ноября.

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