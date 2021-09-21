Соболенко впервые в карьере квалифицировалась на итоговый турнир WTA

Сейчас лучшая белорусская теннисистка занимает второе место в мировом рейтинге и уже обеспечила себе место среди участниц итогового турнира 2021 года. Туда также квалифицировались первая ракетка планеты австралийка Эшли Барти и чешская теннисистка Барбора Крейчикова, которая идет третьей в чемпионской гонке. Соболенко и Крейчикова дебютируют на этих состязаниях. Эшли Барти в 2019 году стала победительницей итогового турнира WTA, а в прошлом году он не проводился из-за пандемии коронавируса.