Шарапова кайфует после тенниса: обручилась, инвестировала в 3 компании, вызвала слухи о беременности и объездила всю Европу
Впервые побывала в Венеции.
Впервые побывала в Венеции.
За полтора года с тех пор, как Мария Шарапова закончила играть, она сделала заметно больше, чем в теннисе за последние несколько лет карьеры.
Не считая помолвки с давним бойфрендом Александром Гилксом, большинство активностей Шараповой в этот период были бизнесовыми — в основном она расширяла свое инвестиционное портфолио. В частности она:
• инвестировала (сколько — неизвестно) и стала консультантом по стратегии компании Therabody, производящей устройства по уходу за телом;.
• вместе с партнером за $900к купила 30% компании Bala, производящей утяжеляющие браслеты для тренировок, и снялась во вдохновленной 70-ми рекламной кампании бренда, занявшей почетное место на бульваре Санта-Моника в Лос-Анджелесе;.
• стала советником нью-йоркской компании Naked Retail, предоставляющей физическое пространство онлайн-брендам, не имеющим своих магазинов (вскоре после того, как о ней комплиментарно написал Forbes);.
• записала 20-серийный теннисный мастер-класс для образовательной спортивной платформы The Skills ($19 за месячную подписку, $96 — за годовую);.
• инвестировала и стала консультантом калифорнийского стартапа Tonal, производящего 3000-долларовые домашние тренажеры.
Прошлой осенью Шарапова стала одной из двух спортсменок в рейтинге Forbes из 100 богатейших женщин Америки, сделавших свои состояния самостоятельно (а не получивших по наследству или от развода). Издание поставило пятикратную чемпионку «Шлемов» на 87-е место и оценило ее капитал в $200 млн (чуть выше была Серена Уильямс и ее $225 млн). А несколько месяцев спустя Мария солировала на обложке русского Forbes Woman, составившего аналогичную двадцатку россиянок (заняла в ней 10-е место).
Также в конце зимы Шарапова, кажется, впервые разместила в инстаграме прямую, а не нативную рекламу. В отличие от ее собственных инвестпроектов и одежды Pangaia, в которую инвестировал Гилкс, с маркой бурбона Шарапова не ассоциирована никак, кроме эпизодических постов, где она изображена рядом с бутылкой бренда и призывом делиться рецептами веселья с хэштегом.
34-летие Шарапова в апреле отметила в элитной винодельне Harlan Estate в калифорнийской долине Напа, спроектированной местной архитектурной звездой Говардом Бакеном, при активном участии блинного торта.
Но самыми зрелищными в пенсии Шараповой стали последние два месяца, за которые она объехала примерно половину Европы и которые подтвердили ее звание королевы отпускного контента. Посмотреть эти фотографии можно в нашей галерее.