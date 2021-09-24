Шарапова рассказала, за что Серена Уильямс возненавидела её

Это было даже не похоже на рыдания, Серена вопила. Я ушла из раздевалки так быстро, как могла, но она знала, что я слышала её. Думаю, она ненавидела меня за то, что я увидела её в самый неподходящий момент. Но в основном я думаю, что Серена ненавидела меня за то, что я слышала её плач. Она не простила мне этого«, — написала Шарапова в своей автобиографической книге “Неудержимая. Моя жизнь”.