Шарапова рассказала, за что Серена Уильямс возненавидела её

"После финала Уимблдона — 2004, когда я вошла в раздевалку, я услышала, как громко рыдала Серена Уильямс.
Это было даже не похоже на рыдания, Серена вопила. Я ушла из раздевалки так быстро, как могла, но она знала, что я слышала её. Думаю, она ненавидела меня за то, что я увидела её в самый неподходящий момент. Но в основном я думаю, что Серена ненавидела меня за то, что я слышала её плач. Она не простила мне этого«, — написала Шарапова в своей автобиографической книге “Неудержимая. Моя жизнь”.
Напомним, 17-летняя Мария Шарапова стала победительницей Уимблдона 2004 года. В финале россиянка переиграла чемпионку двух предыдущих розыгрышей американку Серену Уильямс.