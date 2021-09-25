Воры вернули российской теннисистке украденные медали вместе с коробкой конфет
Российской теннисистке Елене Весниной вернули украденные медали. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Российской теннисистке Елене Весниной вернули украденные медали. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
По информации источника, злоумышленники подбросили награды вместе с коробкой конфет на КПП элитного поселка Подмосковья, где проживает Веснина. Кроме того, воры оставили записку с извинениями.
Сама Веснина отметила, что пока не может подтвердить возврат украденных медалей. «Следователи занимаются. Я пока ничего не получала», — рассказала теннисистка.
О краже стало известно 12 сентября. По словам Весниной, преступники взломали входную дверь, вскрыли сейф и похитили золотую и серебряную олимпийские медали, а также драгоценности. Точную сумму ущерба она назвать затруднилась.
Веснина побеждала на Олимпийских играх 2016 года в парном разряде вместе с Екатериной Макаровой. На Олимпиаде в Токио россиянка вместе с Асланом Карацевым уступила соотечественникам Андрею Рублеву и Анастасии Павлюченковой в финале микста.