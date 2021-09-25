Воры вернули российской теннисистке украденные медали вместе с коробкой конфет

По информации источника, злоумышленники подбросили награды вместе с коробкой конфет на КПП элитного поселка Подмосковья, где проживает Веснина. Кроме того, воры оставили записку с извинениями.

Сама Веснина отметила, что пока не может подтвердить возврат украденных медалей. «Следователи занимаются. Я пока ничего не получала», — рассказала теннисистка.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--96ae710b1a0c60445c2b" data-vnd="96ae710b1a0c60445c2b" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=96ae710b1a0c60445c2b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

О краже стало известно 12 сентября. По словам Весниной, преступники взломали входную дверь, вскрыли сейф и похитили золотую и серебряную олимпийские медали, а также драгоценности. Точную сумму ущерба она назвать затруднилась.