Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
ПСЖ
Манчестер Сити
20
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
РБ Лейпциг
Брюгге
12
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Порту
Ливерпуль
15
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Милан
Атлетико
11
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Боруссия Д
Спортинг
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Реал
Шериф
11
Футбол. Еврокубки
19:45
Аякс
Бешикташ
20
Футбол. Еврокубки
19:45
Шахтер Д
Интер
00
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Спартак
63
Хоккей. КХЛ
19:30
Куньлунь
Адмирал
31
Все события
Фоторепортажи
14«Зенит» с минимальным счетом уступил «Челси»
23Черчесов и Ковалевски, травма Зобнина и гол в концовке: кошмар «Спартака» в Европе
23:38 (мск), источник: БЕЛТА

Виктория Азаренко вышла в 1/16 финала турнира в Чикаго

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (34-й номер рейтинга WTA) победно стартовала на турнире в американском Чикаго с призовым фондом $565 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В стартовом поединке экс-первая ракетка мира встречалась с китаянкой Чжан Шуай (49) и всего за час выиграла в двух сетах — 6:2, 6:1. Следующей соперницей Виктории Азаренко будет американская теннисистка Хейли Баптист (174).

Ранее Александра Саснович (106) в 1/32 финала победила американскую теннисистку Мэдисон Киз (48), а во втором круге встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (17). Еще одна белоруска Ольга Говорцова (136) уступила в первом раунде одиночного разряда немецкой теннисистке Андреа Петкович (64). В ⅛ финала парного разряда Ольга Говорцова и американка Куинн Глисон будут соперничать с украинским дуэтом Людмила Киченок / Марта Костюк.

На мужском турнире в Софии с призовым фондом $419,4 тыс. белорусский теннисист Егор Герасимов (112) в 1/16 финала встретится с представителем Канады Вашеком Поспишилом (68). Герасимов пробился в основную сетку состязаний в болгарской столице, одержав две победы в квалификации. Первым соперником лучшего белорусского теннисиста Ильи Ивашко (45) завтра будет испанец Пабло Андухар (92).

Соревнования в Софии и Чикаго финишируют 3 октября.

 Размер не имеет значения: маленький песик загнал дикого медведя на дерево (
Полина Гагарина посмеялась над собой, представив забавное сравнение в Insta
Жамнов: Не думаю, что Панарин откажется ехать в сборную
«Динамо» и «Спартак» забросили 9 шайб в столичном дерби КХЛ
Леонид Федун предложил свой проект реформ российского футбола
«Интер» не смог забить «Шахтеру» в матче Лиги чемпионов
Определился соперник Яна в бою за титул временного чемпиона UFC
Появились подробности возможного реванша Усика и Джошуа
«Милан» принимает «Атлетико» в матче Лиги чемпионов (трансляция)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь