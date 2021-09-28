Виктория Азаренко вышла в 1/16 финала турнира в Чикаго

В стартовом поединке экс-первая ракетка мира встречалась с китаянкой Чжан Шуай (49) и всего за час выиграла в двух сетах — 6:2, 6:1. Следующей соперницей Виктории Азаренко будет американская теннисистка Хейли Баптист (174).

Ранее Александра Саснович (106) в 1/32 финала победила американскую теннисистку Мэдисон Киз (48), а во втором круге встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (17). Еще одна белоруска Ольга Говорцова (136) уступила в первом раунде одиночного разряда немецкой теннисистке Андреа Петкович (64). В ⅛ финала парного разряда Ольга Говорцова и американка Куинн Глисон будут соперничать с украинским дуэтом Людмила Киченок / Марта Костюк.

На мужском турнире в Софии с призовым фондом $419,4 тыс. белорусский теннисист Егор Герасимов (112) в 1/16 финала встретится с представителем Канады Вашеком Поспишилом (68). Герасимов пробился в основную сетку состязаний в болгарской столице, одержав две победы в квалификации. Первым соперником лучшего белорусского теннисиста Ильи Ивашко (45) завтра будет испанец Пабло Андухар (92).