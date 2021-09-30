Виктория Азаренко пробилась в 1/16 финала турнира в Чикаго

Во втором раунде экс-первая ракетка мира, занимающая сейчас 34-е место в рейтинге WTA, встречалась с американкой Хейли Баптист (174-й номер мирового рейтинга) и выиграла в трехсетовом поединке — 6:2, 4:6, 6:3. В 1/32 финала Виктория Азаренко выиграла у китаянки Чжан Шуай (49) — 6:2, 6:1. Следующей соперницей белоруски будет девятая ракетка планеты испанка Гарбинье Мугуруса.

Еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович (106) уступила в 1/16 финала представительнице Казахстана Елене Рыбакиной (17) — 4:6, 4:6. В первом раунде Александра Саснович (106) победила американскую теннисистку Мэдисон Киз (48). В поединке за выход в четвертьфинал Рыбакина встретится с россиянкой Вероникой Кудерметовой (31).