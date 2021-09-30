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12:04 (мск), источник: БЕЛТА

Виктория Азаренко пробилась в 1/16 финала турнира в Чикаго

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко одержала вторую победу на турнире в американском Чикаго с призовым фондом $565 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AFP 2021

Во втором раунде экс-первая ракетка мира, занимающая сейчас 34-е место в рейтинге WTA, встречалась с американкой Хейли Баптист (174-й номер мирового рейтинга) и выиграла в трехсетовом поединке — 6:2, 4:6, 6:3. В 1/32 финала Виктория Азаренко выиграла у китаянки Чжан Шуай (49) — 6:2, 6:1. Следующей соперницей белоруски будет девятая ракетка планеты испанка Гарбинье Мугуруса.

Еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович (106) уступила в 1/16 финала представительнице Казахстана Елене Рыбакиной (17) — 4:6, 4:6. В первом раунде Александра Саснович (106) победила американскую теннисистку Мэдисон Киз (48). В поединке за выход в четвертьфинал Рыбакина встретится с россиянкой Вероникой Кудерметовой (31).

На турнире в Нур-Султане с призовым фондом $235 тыс. белорусская теннисистка Вера Лапко (408) в ⅛ финала одиночного разряда проиграла казахстанской теннисистке Юлии Путинцевой (47) — 4:6, 4:6. В игре 1/16 финала Вера Лапко обыграла немецкую теннисистку Юле Нимайер (132) — 7:5, 4:6, 6:4. На старте парного разряда Вера Лапко и еще одна белоруска Лидия Морозова одолели в трехсетовом противостоянии британско-индийский тандем Эмили Уэбли-Смит / Рутуя Бхосале — 6:2, 4:6, 10:1. Сегодня Лапко и Морозова поспорят за выход в полуфинал с российской парой Виталия Дьяченко / Яна Сизикова.

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