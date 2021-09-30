Джокович снялся с теннисного турнира в Индиан-Уэллсе
Первая ракетка мира серб Новак Джокович снялся с теннисного турнира в Индиан-Уэллсе (США). Об этом сообщает пресс-служба соревнований в Twitter.
Первая ракетка мира серб Новак Джокович снялся с теннисного турнира в Индиан-Уэллсе (США). Об этом сообщает пресс-служба соревнований в Twitter.
«Мне жаль, что я не увижу своих фанатов в Индиан-Уэллсе. Я надеюсь встретиться с вами в следующем году!» — сказал Джокович.
34-летний Джокович является пятикратным победителем турнира в Индиан-Уэллсе.
Турнир в Индиан-Уэллсе пройдет с 7 по 17 октября. Его призовой фонд превышает 8,3 миллиона долларов.