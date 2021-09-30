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12:03 (мск), источник: Московский комсомолец

Джокович снялся с теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка мира серб Новак Джокович снялся с теннисного турнира в Индиан-Уэллсе (США). Об этом сообщает пресс-служба соревнований в Twitter.

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Источник: Reuters

«Мне жаль, что я не увижу своих фанатов в Индиан-Уэллсе. Я надеюсь встретиться с вами в следующем году!» — сказал Джокович.

34-летний Джокович является пятикратным победителем турнира в Индиан-Уэллсе.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдет с 7 по 17 октября. ​ Его призовой фонд превышает 8,3 миллиона долларов.

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