Белорусский теннисист Егор Герасимов проиграл в ⅛ финала турнира в Софии

В сегодняшнем матче белорус уступил в двух партиях 14-й ракетке планеты Яннику Синнеру из Италии — 2:6, 6:7 (3:7). Поединок длился 1 час 43 мин. Следующим соперником итальянца будет австралиец Джеймс Дакворт (56). В первом круге Егор Герасимов одолел в трехсетовом поединке представителя Канады Вашека Поспишила (68) — 5:7, 7:6 (10:8), 6:3. Герасимов пробился в основную сетку состязаний в болгарской столице, одержав две победы в квалификации.

Еще один белорус Илья Ивашко (45) сегодня снялся с турнира перед матчем ⅛ финала против 20-й ракетки планеты французского теннисиста Гаэля Монфиса (20). В борьбе за выход в полуфинал соперником француза будет итальянец Джанлука Магер (78). В стартовом раунде Илья Ивашко выиграл в двух партиях у испанца Пабло Андухара (92) — 6:4, 6:3.