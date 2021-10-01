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1 октября, источник: Vesti.kz

Путинцева вышла в финал турнира в Нур-Султане

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева пробилась в финал турнира WTA в Нур-Султане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: olympic.kz

На стадии ½ финала соперницей была Ребекка Петерсон из Швеции, у которой она выиграла в двух сетах — 6:2, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час и 46 минут, в ее ходе Путинцева сделала один эйс и допустила всего одну двойную ошибку, тогда как Петерсон отметилась также одной подачей навылет, но в свой пассив занесла четыре двойные ошибки.

В финале, 2 октября, Путинцева сыграет с бельгийкой Алисон ван Эйтванк, которая в своем полуфинале переиграла румынку Жаклин Адину Кристиан — 6:3, 6:3.

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