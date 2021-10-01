Путинцева вышла в финал турнира в Нур-Султане

На стадии ½ финала соперницей была Ребекка Петерсон из Швеции, у которой она выиграла в двух сетах — 6:2, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час и 46 минут, в ее ходе Путинцева сделала один эйс и допустила всего одну двойную ошибку, тогда как Петерсон отметилась также одной подачей навылет, но в свой пассив занесла четыре двойные ошибки.