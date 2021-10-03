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11:55 (мск), источник: ТАСС

Вторая ракетка мира Соболенко заразилась коронавирусом

Белоруска не сможет выступить на турнире в Индиан-Уэллсе.

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Источник: Reuters
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ТАСС, 3 октября. Тест на коронавирусную инфекцию белорусской теннисистки Арины Соболенко показал положительный результат. Об этом спортсменка сообщила в своем Instagram.

«К сожалению, у меня положительный тест в Индиан-Уэллсе, и я не смогу участвовать в соревнованиях. Я буду оставаться здесь на самоизоляции до тех пор, пока меня не осмотрят врачи», — написала 23-летняя теннисистка.

Соболенко занимает второе место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Уимблдона и Открытого чемпионата США в 2021 году. На счету Соболенко 10 титулов под эгидой WTA. Турнир серии «Премьер» в Индиан-Уэллсе стартует 6 октября.

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