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4 октября, источник: Lenta.Ru

Сомневавшаяся в коронавирусе вторая ракетка мира заразилась коронавирусом

Вторая ракетка мира Арина Соболенко заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила в сторис своего Instagram.

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Источник: Reuters

23-летняя представительница Белоруссии рассказала, что инфекцию обнаружили во время подготовки к турниру в американском Индиан-Уэллсе, и она отправилась на карантин. «Чувствую себя нормально. Но расстроена из-за того, что больше в этом году не буду играть», — отметила она.

В 2020 году Соболенко рассказала о ситуации в ее стране во время пандемии коронавируса. По словам теннисистки, COVID-19 обошел Белоруссию, так как боится местных жителей. Она также обрадовалась тому, что в ее стране не вводилось жестких ограничительных мер, а ситуация остается стабильной. Соболенко добавила, что не может потрогать коронавирус, поэтому сомневается в его существовании.

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