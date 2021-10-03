ФБР будет отслеживать угрозы теннисистам в соцсетях во время турнира в Индиан-Уэллсе
Организаторы теннисного турнира в Индиан-Уэллсе объявили игрокам, что в этом году на соревнованиях будет работать ФБР.
Организаторы теннисного турнира в Индиан-Уэллсе объявили игрокам, что в этом году на соревнованиях будет работать ФБР.
Их специалисты будут отслеживать и рассматривать любые оскорбления и угрозы в адрес игроков в социальных сетях.
«Мастерс» в Индиан-Уэллсе, который обычно проходит в марте, был отменён в прошлом году из-за пандемии коронавируса. В этом году турнир состоится в октябре.
Турнир начнётся 4 октября. Финальный день соревнований запланирован на 17 октября. Действующим победителем турнира у мужчин является австриец Доминик Тим. Победителем женского турнира является Бьянка Андрееску (Канада).