ФБР будет отслеживать угрозы теннисистам в соцсетях во время турнира в Индиан-Уэллсе

Их специалисты будут отслеживать и рассматривать любые оскорбления и угрозы в адрес игроков в социальных сетях.

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе, который обычно проходит в марте, был отменён в прошлом году из-за пандемии коронавируса. В этом году турнир состоится в октябре.