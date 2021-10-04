Симона Халеп выступит на Кубке Кремля

Спортсменке, побеждавшей на турнире в 2013 году, дали уайлд-кард.

«Теннис — это настоящее искусство, и видеть его в исполнении истинных мастеров — особое удовольствие. Мы два года ждали 31-го розыгрыша Кубка Кремля, поэтому с нетерпением предвкушаем приезд всех заявившихся к нам игроков. И мне приятно отметить, что к этому звёздному списку участниц добавилась такая титулованная спортсменка, как Симона Халеп», — сказал директор турнира Алексей Селиваненко.