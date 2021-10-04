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12:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Симона Халеп выступит на Кубке Кремля

Победительница двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Симона Халеп примет участие в турнире ВТБ Кубок Кремля.

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Источник: AP 2021

Спортсменке, побеждавшей на турнире в 2013 году, дали уайлд-кард.

«Теннис — это настоящее искусство, и видеть его в исполнении истинных мастеров — особое удовольствие. Мы два года ждали 31-го розыгрыша Кубка Кремля, поэтому с нетерпением предвкушаем приезд всех заявившихся к нам игроков. И мне приятно отметить, что к этому звёздному списку участниц добавилась такая титулованная спортсменка, как Симона Халеп», — сказал директор турнира Алексей Селиваненко.

«Я очень жду возможности сыграть в Москве. Хочу закончить сезон на высоком уровне, и Кубок Кремля — отличный турнир для добавления в свой календарь. Я была близка к тому, чтобы снова сыграть на турнире в последние пару лет, поэтому очень рада приехать в этом году и выступить перед российскими болельщиками», — добавила Халеп.

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