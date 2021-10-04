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4 октября, источник: БЕЛТА

Cтал известен состав женской теннисной сборной Беларуси на финал Кубка Билли Джин Кинг

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стал известен состав женской теннисной сборной Беларуси на финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг. Такая информация содержится на официальном аккаунте состязаний в сети Twitter, сообщает БЕЛТА.

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В заявку сборной Беларуси вошли Виктория Азаренко (32-й номер рейтинга WTA), Александра Саснович (100), Ольга Говорцова (138), Юлия Готовко (230) и Лидия Морозова (87 в паре). Вторая ракетка мира Арина Соболенко, которая недавно сдала положительный тест на коронавирус, осталась вне ростера.

Напомним, что финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг пройдет в Праге с 1 по 6 ноября. Белоруски, волей жребия попавшие в группу «B», в первом матче сыграют с командой Бельгии (1 ноября), а затем с австралийками (4 ноября). Право сыграть в полуфинале турнира получит лишь сильнейшая сборная. Соперницами станет команда занявшая первое место в группе «A». На выход из нее претендуют коллективы Франции, Канады и российские теннисистки.

Кубок Билли Джин Кинг — крупнейшие международные командные соревнования в женском теннисе. Организатором турнира является ITF. До сентября 2020 года состязания проводились под названием Кубок Федерации, но затем были переименованы в честь легендарной американской теннисистки. Аналогичное соревнование среди мужчин носит название Кубка Дэвиса.

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