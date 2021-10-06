Индиан-Уэллс. Кукушкин и Дияс стартовали с победы в одиночном разряде

149-я ракетка мира Кукушкин на стадии четвертьфинала отбора встретился с канадцем Стивеном Диесом, занимающим 213-е место мирового рейтинга. Встреча завершилась в первом сете при счете 5:2 в пользу Михаила — его соперник отказался от продолжения борьбы.

В борьбе за выход в финал квалификации Кукушкин сыграет с представителем США Эрнесто Эскобедо (178).

Зарина Дияс в ночь со вторника на среду по времени Нур-Султана выиграла один из 12-ти финалов квалификации одиночного разряда турнира серии WTA 1000 в Индиан-Уэллс.