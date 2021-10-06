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09:53 (мск), источник: Sports.Ru

Индиан-Уэллс. Кукушкин и Дияс стартовали с победы в одиночном разряде

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин стартовал с победы в квалификации турнира серии ATP в Индиан-Уэллсе (США). Ранее в основную сетку турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллса вышла казахстанка Зарина Дияс.

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Источник: AP 2021

149-я ракетка мира Кукушкин на стадии четвертьфинала отбора встретился с канадцем Стивеном Диесом, занимающим 213-е место мирового рейтинга. Встреча завершилась в первом сете при счете 5:2 в пользу Михаила — его соперник отказался от продолжения борьбы.

В борьбе за выход в финал квалификации Кукушкин сыграет с представителем США Эрнесто Эскобедо (178).

Зарина Дияс в ночь со вторника на среду по времени Нур-Султана выиграла один из 12-ти финалов квалификации одиночного разряда турнира серии WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Она встретилась с 13-й ракеткой отбора и 138-й ракеткой мира, белоруской Ольгой Говорцовой и обыграла ее со счетом 6:3, 6:3. Свою соперницу по первому раунду основной сетки Дияс узнает позже, по окончании всех квалификационных финалов, помимо нее в основной сетке женской одиночки BNP PARIBAS OPEN сыграют казахстанки Елена Рыбакина и Юлия Путинцева.

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