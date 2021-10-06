Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Динамо М
ЦСКА
01
Футбол. Лига наций
21:45
Италия
Испания
Футбол. Сборные
18:00
Иордания
Малайзия
40
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Йокерит
51
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Авангард
10
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Динамо Р
31
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Витязь
32
Все события
Фоторепортажи
8«Локомотив» без шансов проиграл «Лацио»
10«Локомотив» вырвал ничью в матче с «Марселем»
09:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Медведев, Рублёв, Карацев и Хачанов узнали соперников на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

Стала известна сетка «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).

Наверх
Источник: Reuters

Под первым номером на этих соревнованиях посеян россиянин Даниил Медведев, под вторым — грек Стефанос Циципас, под третьим — немец Александр Зверев.

Теннисисты, попавшие в топ-32 посева, вступят в борьбу со второго круга. Первым соперником Медведева станет победитель матча Маккензи Макдональд (США) — Джеймс Дакворт (Австралия).

Россиянин Андрей Рублёв (4) во втором круге встретится с одним из испанцев — либо с Карлосом Табернером, либо с Хауме Мунаром. Аслан Карацев (19) сразится либо с американцем Захари Свайдой (WC), либо с победителем квалификации. Карен Хачанов (24) сыграет с победителем встречи Доминик Кёпфер (Германия) — Эмиль Руусувуори (Финляндия).

Матчи основной сетки начнутся 7 октября.

Читайте также
 Украинский боксёр жёстко нокаутировал россиянина!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
Сегодня финал четырех Лиги наций: зачем это УЕФА и всем нам?
Агент Николича рассказал, почему он покинул «Локомотив»
Дзюба — предатель сборной? Карпин остался без нужного ему игрока
Решающие матчи Лиги наций: Испания попробует отомстить за Евро
Карпин определил состав сборной России на матч со Словакией
Игроки сборной отгадывают партнеров по детским фото (видео)
«Авангард» проиграл в третий раз подряд, всухую уступив «Барысу»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь