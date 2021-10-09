Встреча лучших теннисисток Казахстана завершилась победой Путинцевой

В этом раунде казахстанских болельщиков тенниса интересовала встреча ведущих теннисисток сборной Казахстана Елены Рыбакиной и Юлии Путинцевой, которым по жребию турнира пришлось играть между собой. Начало матча осталось за Юлией, которая сразу повела 5:0, только в эти секунды Елена начала приходить в себя. Все же первый сет Путинцева записала в свой актив — 6:2.