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9 октября, источник: Sport.Zakon.kz

Встреча лучших теннисисток Казахстана завершилась победой Путинцевой

В Индиан-Уэллсе начались матчи второго круга международного турнира BNP Paribas Open.

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Источник: Reuters

На кортах американского Индиан-Уэллса начались матчи второго круга международного турнира BNP Paribas Open, передает zakon.kz.

В этом раунде казахстанских болельщиков тенниса интересовала встреча ведущих теннисисток сборной Казахстана Елены Рыбакиной и Юлии Путинцевой, которым по жребию турнира пришлось играть между собой. Начало матча осталось за Юлией, которая сразу повела 5:0, только в эти секунды Елена начала приходить в себя. Все же первый сет Путинцева записала в свой актив — 6:2.

Вторая партия уже проходила в равной борьбе, но с некоторым преимуществом Юлии Путинцевой, которая вела 4:2. Рыбакина вскоре сумела восстановить равновесие — 4:4 и довела матч до тай-брейка — 6:6.

В решающий момент удача была на стороне второй ракетки Казахстана Юлии Путинцевой, которая выиграла тай-брейк — 7:5, а с ней и встречу — 6:2, 7:6.

Куандык Шынасилов.

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