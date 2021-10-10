Медведев отменно стартовал в Индиан-Уэллс: сломал соперника в розыгрыше из 44 ударов и задавил физикой
Силен.
Силен.
Даниил Медведев продолжает мощно выступать на североамериканском харде. После побед на US Open и в Торонто и полуфинала в Цинциннати он стартовал в Индиан-Уэллс — и в первом круге без проблем победил Маккензи Макдональда 6:4, 6:2. После матча россиянин рассказал об условиях в Калифорнии.
Корт очень медленный, мячи медленные — недостаточно быстро летят. Поэтому в каждом матче, который я видел по телевизору, были розыгрыши по 35 ударов. Так что всем непросто. Физическая подготовка станет ключевым моментом. И физически я готов — это самое важное
Превосходство в физической подготовке стало одним из ключевых элементов в победе Медведева над Макдональдом. Особенно заметно это было во втором сете. Особенно после того, как Даниил выиграл вот этот размен из 44 ударов.
После этого матч, в котором была какая-никакая борьба, быстро превратился в одностороннюю историю — Макдональд проиграл пять геймов подряд. Следующий гейм после этого размена американец начал с предупреждения за затяжку времени — потому что просто не успел отдышаться.
И дальше в целом было ощущение, что американец стал чаще опаздывать к мячу на полшага, чаще торопиться с попыткой завершить розыгрыш. Между очками он с трудом восстанавливался — а Медведев давил психологически, потому что всегда был готов через две секунды и с устрашающе целеустремленным видом ждал соперника. И был готов бегать без конца и устали, вытаскивая все.
Кстати, тот розыгрыш из 44 ударов закончился тоже довольно симптоматично для матча — ошибкой Макдональда в ситуации, когда он имел возможность получить позиционное преимущество. Таких у американца было много.
Они считаются невынужденными, но нужно понимать контекст. Медведев так блестяще играет глубоко за задней линией, что это постоянно давило на Маккензи — он будто не мог точно прочувствовать, куда ему бить в таких ситуациях, насколько сильно и остро. Потому что малейший просчет в этих параметрах приводил к тому, что Даниил одним ударом разворачивал размен.
Обводящие у него проходили особенно сочные. И начали проходить со второго очка в матче. В итоге Даниил выиграл больше половины очков, когда американец выходил к сетке. А если тот не стремился закончить размен быстро, то ему было еще хуже — за россиянином остались 15 из 20 розыгрышей длиннее 8 ударов.
Вообще сложилась уже привычная ситуация — Макдональд просто не знал, за счет чего он может выигрывать, постоянно испытывал сомнения. А эти сомнения приводили к дополнительным ошибкам в ситуациях, когда появлялись полушансы. Плюс, он вообще не мог зацепиться за подачу россиянина и не создал себе ни одного брейк-пойнта.
Дальше у Медведева Филип Краинович, с которым в Австралии он играл пять сетов.
Павел Ниткин