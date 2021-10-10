Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Салават Юлаев
СКА
03
Хоккей. КХЛ
перерыв
Барыс
Ак Барс
26
Футбол. Лига наций
16:00
Италия
Бельгия
Футбол. Лига наций
21:45
Испания
Франция
Футбол. Чемпионат мира
9.10
Польша
Сан-Марино
50
Футбол. Сборные
9.10
Португалия
Катар
30
Все события
Фоторепортажи
8«Локомотив» без шансов проиграл «Лацио»
8Месси впервые забил за «ПСЖ» и расстроил Гвардиолу
15:23 (мск), источник: Sports.Ru

Медведев отменно стартовал в Индиан-Уэллс: сломал соперника в розыгрыше из 44 ударов и задавил физикой

Силен.

Наверх
Источник: Reuters

Даниил Медведев продолжает мощно выступать на североамериканском харде. После побед на US Open и в Торонто и полуфинала в Цинциннати он стартовал в Индиан-Уэллс — и в первом круге без проблем победил Маккензи Макдональда 6:4, 6:2. После матча россиянин рассказал об условиях в Калифорнии.

Корт очень медленный, мячи медленные — недостаточно быстро летят. Поэтому в каждом матче, который я видел по телевизору, были розыгрыши по 35 ударов. Так что всем непросто. Физическая подготовка станет ключевым моментом. И физически я готов — это самое важное
Даниил Медведев
российский теннисист

Превосходство в физической подготовке стало одним из ключевых элементов в победе Медведева над Макдональдом. Особенно заметно это было во втором сете. Особенно после того, как Даниил выиграл вот этот размен из 44 ударов.

Во время загрузки произошла ошибка.

После этого матч, в котором была какая-никакая борьба, быстро превратился в одностороннюю историю — Макдональд проиграл пять геймов подряд. Следующий гейм после этого размена американец начал с предупреждения за затяжку времени — потому что просто не успел отдышаться.

И дальше в целом было ощущение, что американец стал чаще опаздывать к мячу на полшага, чаще торопиться с попыткой завершить розыгрыш. Между очками он с трудом восстанавливался — а Медведев давил психологически, потому что всегда был готов через две секунды и с устрашающе целеустремленным видом ждал соперника. И был готов бегать без конца и устали, вытаскивая все.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кстати, тот розыгрыш из 44 ударов закончился тоже довольно симптоматично для матча — ошибкой Макдональда в ситуации, когда он имел возможность получить позиционное преимущество. Таких у американца было много.

Они считаются невынужденными, но нужно понимать контекст. Медведев так блестяще играет глубоко за задней линией, что это постоянно давило на Маккензи — он будто не мог точно прочувствовать, куда ему бить в таких ситуациях, насколько сильно и остро. Потому что малейший просчет в этих параметрах приводил к тому, что Даниил одним ударом разворачивал размен.

Обводящие у него проходили особенно сочные. И начали проходить со второго очка в матче. В итоге Даниил выиграл больше половины очков, когда американец выходил к сетке. А если тот не стремился закончить размен быстро, то ему было еще хуже — за россиянином остались 15 из 20 розыгрышей длиннее 8 ударов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вообще сложилась уже привычная ситуация — Макдональд просто не знал, за счет чего он может выигрывать, постоянно испытывал сомнения. А эти сомнения приводили к дополнительным ошибкам в ситуациях, когда появлялись полушансы. Плюс, он вообще не мог зацепиться за подачу россиянина и не создал себе ни одного брейк-пойнта.

Дальше у Медведева Филип Краинович, с которым в Австралии он играл пять сетов.

Павел Ниткин

Читайте также
 Год назад она чуть не погибла, а теперь возвращается в спорт
Самая сексуальная спортсменка по версии медиа. 18+
Фьюри пережил 2 нокдауна и нокаутировал Уайлдера, защитив титулы
Кто такой Гисдоль и что смущает в его назначении в «Локомотив»
Финал Лиги наций: Испания и Франция устроят еще одну феерию
У Англии вратарь отдал голевой пас, Якин приблизился к Манчини
Российский боксер рассказал, как побеждал Тайсона Фьюри
Болельщики «Локо» не понимают, что происходит с их командой
Фьюри после победы назвал Уайлдера жалким неудачником
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь