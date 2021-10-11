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15:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Светлана Кузнецова досрочно завершила сезон

Российская теннисистка Светлана Кузнецова объявила о досрочном завершении сезона.

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Источник: РИА "Новости"
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«После Уимблдона приняла решение не участвовать ни в каких турнирах до конца сезона. Было много травм, физическое и моральное истощение.

Дальше пройду все обследования заново и посмотрю свою готовность к следующему сезону. В конце прошлого года я переболела коронавирусом, и мне пришлось перестроить подготовку к Австралии. Но я попала на “ковидный” самолет, на рейсе были заражённые ковидом, поэтому две недели отсидела в номере.

Не было возможности хорошо подготовиться, но хотелось играть, а дальше травма за травмой. Поэтому пока отдыхаю от тенниса», — приводит слова 36-летней Светланы Кузнецовой РИА Новости Спорт.

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