Светлана Кузнецова досрочно завершила сезон

«После Уимблдона приняла решение не участвовать ни в каких турнирах до конца сезона. Было много травм, физическое и моральное истощение.



Дальше пройду все обследования заново и посмотрю свою готовность к следующему сезону. В конце прошлого года я переболела коронавирусом, и мне пришлось перестроить подготовку к Австралии. Но я попала на “ковидный” самолет, на рейсе были заражённые ковидом, поэтому две недели отсидела в номере.



Не было возможности хорошо подготовиться, но хотелось играть, а дальше травма за травмой. Поэтому пока отдыхаю от тенниса», — приводит слова 36-летней Светланы Кузнецовой РИА Новости Спорт.