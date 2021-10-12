Федерер покинет топ-10 впервые с января-2017
Поляк Хуберт Хуркач в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс обыграл Фрэнсиса Тиафу — 6:3, 6:2. За счет этой победы Хуркач обойдет Роджера Федерера в рейтинге.
Поляк Хуберт Хуркач в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс обыграл Фрэнсиса Тиафу — 6:3, 6:2. За счет этой победы Хуркач обойдет Роджера Федерера в рейтинге.
20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», таким образом, на следующей неделе точно покинет топ-10.
Последний раз Федерер не входил в десятку лучших в рейтинге перед Australian Open-2017, который он выиграл будучи 17-й ракеткой мира. Сейчас 40-летний швейцарец опустится минимум на 11-ю строчку.