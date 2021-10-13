Виктория Азаренко победила Александру Саснович на турнире в Индиан-Уэллсе

На пути в данную стадию соревнований она обыграла свою соотечественницу Александру Саснович — 6:3, 6:4. За 1 час 31 минуту матча Виктория Азаренко совершила 22 виннерса, совершив меньше невынужденных ошибок. И несмотря на 47% точности на подаче, она оставила за собой пять из восьми брейк-пойнтов.

«Думаю, что это была хорошая игра. Чувствовала, что большую часть времени все находилось под контролем. Это и было моей целью сегодня. В конце немного поторопилась, чтобы закончить матч своей подачей. Но в следующем гейме я действительно сыграла хорошо. Это было быстрое возвращение и я довольна этим», — прокомментировала Виктория Азаренко итоги матча.