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09:48 (мск), источник: БЕЛТА

Виктория Азаренко вышла в полуфинал турнира WTA в Индиан-Уэллсе

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виктория Азаренко вышла в полуфинал турнира WTA в Индиан-Уэллсе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

В четвертьфинальном поединке белоруска, занимающая 32-е место в рейтинге WTA, уверенно переиграла американскую теннисистку Джессику Пегулу — 6:4; 6:2.

Во время загрузки произошла ошибка.

Поединок продлился 1 час 34 мин. За это время Виктория Азаренко совершила пять эйсов, реализовала такое же количество брейк-пойнтов и допустила четыре двойные ошибки.

На следующей стадии турнира белоруска сыграет с представительницей Латвии Еленой Остапенко.

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