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14:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Медведев объяснил поражение от Димитрова

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев объяснил причины поражения от болгарина Григора Димитрова в четвертом раунде турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.

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Источник: РИА "Новости"

Медведев, вторая ракетка мира, проиграл Димитрову со счетом 6:4, 4:6, 3:6. Во втором сете россиянин вел в счете — 4:1.

«Я могу сказать о трех вещах, почему я проиграл второй сет, потому что в теннисе не может быть одной причины. Во-первых, я не помню, как я проиграл три гейма на своей подаче, даже четыре гейма. Также здесь очень медленные корты, больше похожи на грунтовые, которые мне не очень нравятся. Но проиграть четыре гейма неприемлемо. Во-вторых, мне было тяжело контролировать мяч во время всего матча, особенно на подаче. И в-третьих, если Григор будет продолжать играть в том же духе, как при счете 1:4, он сможет выиграть турнир», — сказал Медведев на пресс-конференции после матча.

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