Медведев объяснил поражение от Димитрова

«Я могу сказать о трех вещах, почему я проиграл второй сет, потому что в теннисе не может быть одной причины. Во-первых, я не помню, как я проиграл три гейма на своей подаче, даже четыре гейма. Также здесь очень медленные корты, больше похожи на грунтовые, которые мне не очень нравятся. Но проиграть четыре гейма неприемлемо. Во-вторых, мне было тяжело контролировать мяч во время всего матча, особенно на подаче. И в-третьих, если Григор будет продолжать играть в том же духе, как при счете 1:4, он сможет выиграть турнир», — сказал Медведев на пресс-конференции после матча.