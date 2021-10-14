Даниил Медведев намекнул, что может сняться с Кубка Кремля
Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что может отказаться от ранее принятого решения выступить на турнире ВТБ Кубок Кремля.
Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что может отказаться от ранее принятого решения выступить на турнире ВТБ Кубок Кремля.
«Мне нужно в ближайшие два дня решить, чем я буду заниматься, потому что я подписал контракт с турниром в Москве, а он уже на следующей неделе. Я договорился там выступить, потому что не играл там с 2018 года. Это мой родной город, поэтому я хотел дать себе хотя бы шанс там сыграть. Я даже должен участвовать в жеребьёвке.
Крайний срок для принятия решения — пятница. Но, если честно, я действительно чувствовал себя измотанным на этом турнире (в Индиан-Уэллсе. — Прим. “Чемпионата”), о чём, конечно, никогда не скажу перед матчем. Вот теперь это могу сказать.
Я очень устал, и во время турнира возникло несколько вещей, касающихся моего физического состояния. Так что посмотрю в следующие несколько дней после этого тяжёлого матча, смогу ли я выступить в Москве. Я действительно это хочу сделать, но мне нужно заботиться о своём здоровье. Но в любом случае я собираюсь поехать туда, просто мне нужно немного времени, чтобы понять до крайнего срока, буду ли я играть там или нет», — рассказал Медведев на пресс-конференции после поражения от Григора Димитрова на турнире в Индиан-Уэллсе.