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18:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российская теннисистка отстранена по подозрению в употреблении допинга

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Российская теннисистка Дарья Мишина временно отстранена от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил, сообщается на сайте Международной федерации тенниса (ITF).

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Как отмечается в сообщении, 28-летняя спортсменка сдала положительную допинг-пробу на турнире в Алма-Ате 25 августа. В образце мочи Мишиной обнаружен экзогенный тестостерон, который входит в запрещенный список Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Мишиной было направлено предварительное уведомление о нарушении антидопинговых правил 6 октября, она отстранена с 16 октября. Россиянка имела (и сохраняет) право обратиться к главе независимого трибунала, созванного для слушания ее дела.

Также ITF сообщила об отстранении 17-летнего поляка Филипа Печонки по подозрению в использовании оксандролона.

Мишина занимает 397-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, ее лучшим результатом была 319-я строчка в 2013 году.

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