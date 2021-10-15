Российская теннисистка отстранена по подозрению в употреблении допинга

Как отмечается в сообщении, 28-летняя спортсменка сдала положительную допинг-пробу на турнире в Алма-Ате 25 августа. В образце мочи Мишиной обнаружен экзогенный тестостерон, который входит в запрещенный список Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Мишиной было направлено предварительное уведомление о нарушении антидопинговых правил 6 октября, она отстранена с 16 октября. Россиянка имела (и сохраняет) право обратиться к главе независимого трибунала, созванного для слушания ее дела.

Также ITF сообщила об отстранении 17-летнего поляка Филипа Печонки по подозрению в использовании оксандролона.