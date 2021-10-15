Перенесшая коронавирус Арина Соболенко примет участие в «Кубке Кремля»

«С одной стороны, по объективным причинам одни игроки отказываются от участия, но, с другой стороны, добавляются такие звезды женского тура, как Арина Соболенко», — сказал директор женского турнира «Кубка Кремля» Алексей Селиваненко.

Сообщается, что сама спортсменка рада предоставленной возможности и уже приступила к тренировкам на московских кортах. Напомним, 3 октября Соболенко рассказала, что сдала положительный тест на коронавирус. Из-за болезни она пропустила турнир в Индиан-Уэллсе.