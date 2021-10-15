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22:44 (мск), источник: Sport24

Перенесшая коронавирус Арина Соболенко примет участие в «Кубке Кремля»

Вторая ракетка мира Арина Соболенко примет участие в «Кубке Кремля», сообщает пресс-служба турнира. Белорусская теннисистка получила приглашение в основную сетку от организаторов соревнований.

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«С одной стороны, по объективным причинам одни игроки отказываются от участия, но, с другой стороны, добавляются такие звезды женского тура, как Арина Соболенко», — сказал директор женского турнира «Кубка Кремля» Алексей Селиваненко.

Сообщается, что сама спортсменка рада предоставленной возможности и уже приступила к тренировкам на московских кортах. Напомним, 3 октября Соболенко рассказала, что сдала положительный тест на коронавирус. Из-за болезни она пропустила турнир в Индиан-Уэллсе.

«Кубок Кремля» пройдет с 18 по 24 октября.

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