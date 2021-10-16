Азаренко стала финалисткой турнира в Индиан-Уэллсе

Азаренко стала финалисткой турнира в Индиан-Уэллсе

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Белоруска Виктория Азаренко пробилась в финал турнира в Индиан-Уэллсе, призовой фонд которого превышает 8,1 миллиона долларов.