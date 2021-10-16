Азаренко стала финалисткой турнира в Индиан-Уэллсе
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Белоруска Виктория Азаренко пробилась в финал турнира в Индиан-Уэллсе, призовой фонд которого превышает 8,1 миллиона долларов.
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Белоруска Виктория Азаренко пробилась в финал турнира в Индиан-Уэллсе, призовой фонд которого превышает 8,1 миллиона долларов.
Азаренко, посеянная под 12-м номером, в полуфинале одолела 24-ю сеяную латвийку Елену Остапенко со счетом 3:6, 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 20 минут.
Соперницей Азаренко по финалу станет победительница матча Онс Жабер (Тунис, 12-я) — Паула Бадоса (Испания, 21-я).