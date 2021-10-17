Обладательница трех «Больших шлемов» снялась с Кубка Кремля

Девятый номер посева в сетке получила эстонка Анетт Контавейт.

Кербер 33 года, она трижды за свою карьеру выигрывала турниры Большого шлема. Немка побеждала на Открытом чемпионате Австралии в 2016 году, на Уимблдоне в 2018-м и на Открытом чемпионате США в 2016-м. Также Кербер выигрывала серебро на Олимпийских играх-2016. Она занимает 15-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

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Ранее с Кубка Кремля снялись швейцарка Белинда Бенчич, которая выигрывала Кубок Кремля в прошлом году, а также победительница US Open-2021 британка Эмма Радукану. Отказался от участия из-за плохой физической формы и россиянин Даниил Медведев, занимающий второе место в рейтинге ATP и выигравший в этом году Открытый чемпионата США.