Обладательница трех «Больших шлемов» снялась с Кубка Кремля
Немецкая теннисистка Ангелик Кербер пропустит «ВТБ Кубок Кремля», сообщает пресс-служба турнира. Причиной стало состояние здоровья спортсменки.
Немецкая теннисистка Ангелик Кербер пропустит «ВТБ Кубок Кремля», сообщает пресс-служба турнира. Причиной стало состояние здоровья спортсменки.
Девятый номер посева в сетке получила эстонка Анетт Контавейт.
Кербер 33 года, она трижды за свою карьеру выигрывала турниры Большого шлема. Немка побеждала на Открытом чемпионате Австралии в 2016 году, на Уимблдоне в 2018-м и на Открытом чемпионате США в 2016-м. Также Кербер выигрывала серебро на Олимпийских играх-2016. Она занимает 15-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Ранее с Кубка Кремля снялись швейцарка Белинда Бенчич, которая выигрывала Кубок Кремля в прошлом году, а также победительница US Open-2021 британка Эмма Радукану. Отказался от участия из-за плохой физической формы и россиянин Даниил Медведев, занимающий второе место в рейтинге ATP и выигравший в этом году Открытый чемпионата США.
Матчи основной сетки Кубка Кремля пройдут с 18 по 24 октября во Дворце спорта «Лужники» и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.