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19 октября, источник: БЕЛТА

Белорусский теннисист Егор Герасимов вышел в ⅛ финала турнира в Москве

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (109-й номер мирового рейтинга) вышел в ⅛ финала турнира «ВТБ Кубок Кремля» в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в 1/16 финала одиночного разряда белорус за полтора часа одолел в трехсетовом поединке серба Миомира Кецмановича (71) — 6:3, 1:6, 6:4. В ⅛ финала Егор Герасимов, пробившийся в основную сетку через квалификацию, встретится с российским теннисистом Асланом Карацевым (22).

Лучший белорусский теннисист Илья Ивашко (43) в первом раунде сыграет сегодня с россиянином Евгением Донским (149). Вчера в ⅛ финала парного разряда Илья Ивашко и испанский теннисист Педро Мартинес переиграли аргентинско-сербский тандем Гвидо Пелья / Ласло Дьере — 7:5, 6:7 (2:7), 10:6.

В соревнованиях женщин вторая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко начнет выступление в одиночном разряде со второго раунда. Там ее соперницей будет австралийка Айла Томлянович (43), обыгравшая в 1/16 финала россиянку Людмилу Самсонову (42) — 6:2, 6:4. В стартовой встрече парного разряда белорусские теннисистки Вера Лапко и Лидия Морозова будут соперничать с латвийско-чешским дуэтом Елена Остапенко / Катерина Синякова.

В этом году общий призовой фонд соревнований в российской столице составляет $1,345 млн, турнир завершится 24 октября. В 2010 году его победительницей стала белоруска Виктория Азаренко, а в 2009 году в финале играла Ольга Говорцова. В мужском парном разряде белорус Максим Мирный пять раз становился чемпионом с разными партнерами. В состязаниях женских дуэтов Кубок Кремля дважды выигрывала белорусская теннисистка Наталья Зверева.

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