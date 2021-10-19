Белорусский теннисист Илья Ивашко снялся с турнира в Москве

По информации организаторов соревнований, Илья Ивашко снялся с турнира из-за усталости. Сегодня он должен был провести поединок 1/16 финала одиночного разряда против российского теннисиста Евгения Донского. Место белоруса занял литовский теннисист Ричардас Беранкис, который обыграл россиянина в двух партиях — 6:1, 6:3.

Еще один белорусский теннисист Егор Герасимов в сегодняшнем матче 1/16 финала обыграл серба Миомира Кецмановича — 6:3, 1:6, 6:4. В ⅛ финала Егор Герасимов, пробившийся в основную сетку через квалификацию, сыграет с российским теннисистом Асланом Карацевым.

Завтра в состязаниях женщин вторая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко в ⅛ финала встретится с австралийкой Айлой Томлянович. В стартовой игре парного разряда белорусские теннисистки Вера Лапко и Лидия Морозова будут соперничать с латвийско-чешским дуэтом Елена Остапенко / Катерина Синякова.