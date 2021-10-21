Об отказе от участия в российских турнирах, отношениях с грунтом, Джоковиче и хейте. Большой разговор с Даниилом Медведевым

Даниил Медведев должен был стать главным хедлайнером турнира «ВТБ Кубок Кремля», который проходит на этой неделе. Но в день, когда формировался окончательный состав участников, Медведев написал в инстаграме, что не выступит в Москве из-за усталости. Многим болельщикам это решение очень не понравилось, ведь это уже второй подряд «Кубок Кремля», на котором Даниил не выступает, хотя изначально был на него заявлен.

В четверг теннисист встретился с журналистами и чуть подробнее рассказал о причинах снятия с турнира. Также Даниил ответил:

Считает ли он, что время Федерера и Надаля ушло?

Собирается ли вакцинироваться перед австралийскими турнирами?

Будет ли выступать на Кубке Дэвиса в этом сезоне?

Где собирается жить после завершения карьеры?

— Вы пропускаете Кубок Кремля по причине усталости. Какая это усталость: психологическая или физическая?

— Иногда не хочется рассказывать, что происходит с телом. Причина отказа от участия в «Кубке Кремля» — не только усталость. Были пару вещей в Индиан Уэллсе во время турнира, которые я почувствовал, но не хочу о них говорить. Стараюсь не раскрывать какие-то свои ощущения по травмам. В принципе ничего серьезного, но были вещи, из-за которых я понимал, что не смогу сыграть на «Кубке Кремля». Моральной усталости не так много. Наоборот — только на подъеме. А физически — тяжело, особенно в конце сезона. Начиная с Олимпиады, я не возвращался домой. После Токио сразу полетел в Америку, где находился безвылазно 2,5−3 месяца.

Кубок Кремля и турнир в Санкт-Петербурге я очень редко пропускал. У меня есть цель выиграть Кубок Кремля, возможно, не один раз. Хочу стараться играть почаще перед своей публикой, потому что не так много возможностей. Но я понимал, что если здесь выступлю или в Питере, то поставлю себя под угрозу. Есть вариант, что сыграю — и ничего не будет. Но я работаю с большой командой, которая мне сказала, что если ты хочешь хорошо закончить сезон и быть готовым к следующему, то лучше эти турниры пропустить. Вместе мы решили, что надо пожертвовать этим в 2021 году. Особенно потому что календарь был необычный. Из-за Олимпиады и коронавируса все даты турниров поменялись. Индиан Уэллс был не тогда, когда обычно. Все это вместе такой результат.

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— Может, дадите какой-то прогноз по поводу шансов наших теннисистов на Кубке Кремля?

— Если будет русский финал, то я не буду удивлен. Учитывая результаты этого года Андрея, Карена и Аслана, это будет нормально. Скорее, ненормально, если не будет русского финала. Они сами знают, на что они способны. Даже не хочется говорить про зарубежных теннисистов, которых естественно здесь много и которые тоже очень круто играют. Мы знаем, что такое теннис. Мы это видели в Индиан Уэллсе. Все умеют играть. Все способны выигрывать турниры. Но я надеюсь, что при своих трибунах зрители смогут увидеть русский финал.

— У вас был шанс стать первым в мире. Вы по этому поводу разочарованы или с учетом успешного сезона не придаете этому значения?

— Не очень расстроен. Но это всегда остается целью, всегда остается задачей. Надеюсь, что когда-нибудь это получится. Даже несмотря на то, что Новак пропустил какие-то турниры «Мастерса» или на каких-то не выиграл, но взял три «Больших шлема», а в четвертом был в финале. Поэтому будет справедливо, если он останется первой ракеткой мира в этом году. Пока математически это не точно, будет зависеть от того, как он сыграет в Париже и на Итоговом, как я там сыграю. Если это получится, то буду рад и счастлив. Если не получится, то Новак это заслужил. Никаких проблем с этим нет.

— Вы победили на Итоговом турнире в прошлом году, в этом — выиграли US Open. Какая следующая крупная цель?

— Я прежде всего ставлю перед собой задачу, чтобы постоянно совершенствоваться и пытаться выиграть каждый турнир, в котором я участвую. Неважно, какой категории. Понятно, что некоторые турниры важнее других, что я еще хочу выиграть турниры «Большого шлема», стать первым в мире и держаться в топе как можно дольше. Но повторяю, что моя первейшая цель — продолжать совершенствоваться, упорно работать, сохранять суровую ментальность по отношению к самому себе. Понятно, что мы не можем выигрывать все подряд. Я не знаю такого случая, чтобы кто-то выигрывал 60 матчей кряду. У нас будут поражения. Но, тем не менее, для меня главное — продолжать совершенствовать свой теннис и переносить наработанное во время тренировок на турниры.

— Федерер и Надаль долгое время доминировали в мире теннисе. Считаете ли вы, что сейчас происходит смена поколений, что время Роджера и Рафы уже прошло?

— Да, в какой-то момент, как и все в жизни, это полностью пройдет. Роджер и Рафа рано закончили сезон. У Федерера операция на колене, у Надаля что-то с голеностопом. Оба не сыграли на US Open. Это не я решил, что время приходит. Это просто видно. Но при этом, если мы возьмем турниры «Большого шлема», то из последних 16−20 почти все выиграла все еще «большая тройка»: Рафа, Роджер, Новак. Мы все общаемся в туре. Все хотят побеждать. Все хотят выигрывать «Большие шлемы», крупные турниры, обыгрывать «большую тройку». Они нам тоже не хотят проигрывать. Это величайшие теннисисты всех времен, потому что никто и близко по результатам к ним не подходил ни раньше, ни сейчас. Наверное, в силу того, что они стареют, нам чуть легче стало играть, но с другой стороны Новак доказывает, что способен всех обыгрывать и в 35. В какой-то момент это пройдет, но мне тяжело говорить про смену поколений. Не могу сказать, происходит она или нет. Можно посмотреть на результаты в Индиан Уэллсе и сказать, что происходит. Но там не было ни одного человека из «большой тройки».

— Помог ли вам выиграть US Open опыт предыдущих финалов на турнирах «Большого шлема»?

— Сто процентов. Я не тот человек, у которого все идеально получается с первого раза. Люблю анализировать, извлекать уроки из ошибок. Да, я проиграл первые два финала. Помню, что когда выходил на титульный матч на Australian Open, у меня была серия побед из 21 матча. Подумал, что просто выйду туда, постараюсь показать свой лучший теннис, и этого будет достаточно. Но нет, этого недостаточно. Нужно лучше готовиться к таким финалам. И на US Open с самого первого очка я попытался с первого розыгрыша воплотить в жизнь менталитет победителя, играл совсем по-другому. Поэтому опыт предыдущих финалов мне помог.

— Ходят разговоры, что вакцинация будет обязательной на турнирах в Австралии. Собираетесь ли вы вакцинироваться?

— В этом плане мне понравилось, как сказал Новак. Если смотреть не только заголовок, то он сказал, что предпочитает оставлять это для себя. Поскольку теннис — очень тяжелый вид спорта, потому что все время играешь один на один со своим соперником. Любое преимущество, которое ты можешь ему дать, играет против тебя. Поэтому в определенный момент я решил какие-то медицинские показатели оставлять в тайне. Я ни разу не отвечал: вакцинирован я или нет. Мы знаем, что в Австралии есть такое правило: если ты не вакцинирован, то можешь приехать, но 14 дней должен сидеть на карантине. Сыграть нормально в таких условиях невозможно. Я не думаю, что кто-то на это решится. Поэтому здесь легкий ответ: все увидят в Австралии, кто вакцинирован. Конечно, кто-то может сказать, что был в это время травмирован. Но я хочу сыграть в Австралии. Это все, что я хочу сказать.

— Собираетесь ли вы выступать на Кубке Дэвиса в этом году?

— Я буду играть на Кубке Дэвиса, если ничего сверхъестественного не случится. В России мы не любим говорить точно. Нужно сплюнуть, три раза по дереву постучать. Но собираюсь играть. Мы хотим с ребятами выиграть Кубок Дэвиса. В прошлый раз они были в полуфинале, проиграли в очень обидном матче канадцам. В этом году у нас получилось взять ATP Cup в команде. Это наш первый титул. Мы вместе начинали с Кареном и Андреем. С 12 лет играем командные турниры: чемпионаты мира, чемпионаты Европы. Удалось взять первый титул. Хотим добавить еще Кубок Дэвиса в копилку.

Но надо сказать, что мы единственные спортсмены, которые играют 11 месяцев в году. Финал Кубка Дэвиса 5 декабря, а 25−26 числа уже будут отправляться самолеты в Австралию. Ты в каком-то смысле должен делать выбор. Или отдыхаешь после 11 месяцев где-то на пляже, но тогда не сможешь подготовиться к сезону. Или нормально подготовишься, но будешь выжат, так как у тебя не будет нужного всем спортсменам отдыха. Не знаю, кто будет решать эту проблему. Но в какой-то момент игроки не выдержат. Об этом давно говорит Новак, да и все другие теннисисты. Однако это не отменяет того, что мы очень хотим победить на Кубке Дэвиса. Считаю, что у нас самая сильная команда в мире. У нас четыре игрока в топ-30. Ни у кого такого больше нет. Надеюсь, что нам это удастся.

— Чем занимаетесь в эти дни в Москве? Стали ли чаще узнавать на улице после победы на US Open?

— Мне намного больше нравится, как в России ведут себя люди, которые узнают тебя на улице. Был один момент. Мы вчера пошли с женой в ресторан. Подошла молодая девушка: «Даниил, спасибо, что играете за нашу страну, что выиграли US Open! Спасибо!» Я поблагодарил за теплые слова. И все, она ушла.

Затем на одном мероприятии ко мне подошел молодой человек: «Можешь расписаться для девушки, которая к тебе вчера подходила». Я сразу ее вспомнил. Все это по-доброму. Честно скажу, что бывают моменты, когда ты сидишь в ресторане на турнире в Америке или в Европе, человек тебя видит и показывает пальцем: «Medvedev!» Это не очень приятно, если ты в этот момент ешь какие-то спагетти. В этом плане в России очень воспитанные люди. Прозвучит глупо, но я обожаю возвращаться в Россию даже ради этого.

— У вас не очень хорошо получается играть на грунте. Сможете ли вы когда-нибудь полюбить грунтовые корты?

— Будет лучше, если я его полюблю, но пока не получилось. В этом году на «Ролан Гаррос» что-то чуть-чуть поймал. Мне даже начало нравится там играть. Проиграл Циципасу, который в этом сезоне на грунте показывал нереальные результаты, в финале мог обыграть Джоковича.

Каждый раз, когда начинается грунтовый сезон, мы с тренером сильно работаем, стараемся улучшить игру. В этом году после коронавируса я очень странно себя чувствовал в плане нервных срывов. Да, у меня это и без болезней бывает, но я там не мог остановиться. Может, это как-то связано, может — нет. Но на «Ролан Гаррос» я почувствовал себя свежим и готовым бегать, доставать мячи. Не повезло, что перед Монте-Карло я себя нормально чувствовал, мог там хорошо сыграть, но заболел коронавирусом. Затем были 14 дней дома, 4−5 дней тренировок, Мадрид, проигрыш на двух турнирах… Оставался только «Ролан Гаррос», который я сыграл хорошо. Но все равно грунтовый сезон пошел насмарку. Посмотрим, что будет в следующие годы. Буду стараться играть лучше. Хочу выигрывать турниры на всех покрытиях, но не буду отрицать, что пока тяжелее всего это сделать на грунте.

— Некоторые болельщики негативно отнеслись к тому, что вы пропускаете российские турниры в этом году. Долетает ли до вас эта критика? Как вы к ней относитесь?

— Чем известнее ты становишься, тем больше людей комментируют любые твои поступки. Ты не можешь нравиться всем. Я видел много слов поддержки, в том числе после отказа от участия в «Кубке Кремля». Естественно понимаю, что всем было обидно. Я и сам хотел сыграть перед родной публикой. Но я больше увидел слов поддержки, чем хейта. Это самое главное. Еще раз, что бы ты ни сделал — например, выиграл US Open — кто-то будет хейтить. Ты даже думаешь: «За что?» Не понимаешь, но тебя все равно хейтят. Это будет всегда. Мне просто важно видеть, что все равно россияне меня поддерживают. Мне это греет душу.

— Вы рассказывали о своей работе с психологом. Насколько эта работа вам помогла после Олимпиады и на US Open?

— Работали во время US Open много, потому что она была там. Это как тренировки по теннису. Ты чувствуешь, в какой момент и что тебе надо, а она пытается тебе помочь. После Олимпиады естественно тоже общались.

Но как бы это странно ни звучало, мне помогло не само поражение Новака, а что он сказал после поражения. В тот момент он не просто шел за календарным шлемом, а за золотым календарным шлемом. Он проиграл в полуфинале Олимпиады, причем вел сет с брейком. Потом проиграл еще и микст. Был тяжелый день для него. Его на пресс-коференции спрашивали: «Как вы себя чувствуете?» Он сказал, что Олимпиада для него очень важна, но тот факт, что он ни разу ее не выиграл, всегда больно бил по нему. Но он понимает, что в теннисе ничего не изменить. Она всегда делала его сильнее к следующим турнирам, вела к новым победам.

Я до этого не был на Олимпиаде и не понимал, что это такое. Хотел хорошо сыграть, умереть на корте, но победить. Проиграл неприятный матч, где играл нехорошо, дал эмоциям выплеск. После этого у меня была неделя, когда было реально плохо, чего обычно не бывает после турниров. Понимал, что еще четыре года не будет шансов, тем более следующая Олимпиада на грунте. Но когда прочитал слова Новака, то решил для себя, что если он так думает, то кто я такой, чтобы думать по-другому?

Получилось так, что я выиграл «Мастерс» в Торонто. Именно в этом момент ты понимаешь, что такое теннис. Что неделей в году много, что есть турниры разной величины, но ты не всегда можешь подойти к ним в идеальной форме или сыграть идеально какой-то отдельный матч. Поэтому я очень рад, что мне удалось то обидное поражение закрепить турнирами «Мастерс» и US Open. Таков теннис.

— После финала US Open вы назвали Джоковича лучшим игроком. Вы действительно так считаете или это желание поддержать Новака?

— И то, и то. Я бы не сказал так, если бы так не считал. Обычно я об этом не распространяюсь. Тут решил, что сейчас нужный момент, чтобы это сказать. Я к нему отлично отношусь.

— Карамзин сказал, что если бы не было России, то первая страна, в какой хотел бы жить — Франция. Маяковский сказал, что хотел бы умереть в Париже, если бы не было такой страны Москва. Как прокомментируете?