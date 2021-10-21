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19:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Аслан Карацев вышел в четвертьфинал Кубка Кремля

Российский теннисист Аслан Карацев вышел в четвертьфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля» в Москве.

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Источник: РИА "Новости"

В матче второго круга соревнований второй сеяный Карацев нанёс поражение представителю Беларуси Егору Герасимову, начавшему соревнования с квалификации, со счётом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 26 минут.

Карацев один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. Герасимов подал шесть эйсов, пять раз ошибся на подаче и не использовал единственный шанс взять подачу соперника.

Счёт в личном противостоянии соперников в официальных матчах стал 3−0 в пользу россиянина.

За выход в полуфинал Кубка Кремля Карацев сыграет с победителем матча между американцем Маккензи Макдональдом и французом Жилем Симоном.

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